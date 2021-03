Más gente al baile: El NOS busca afiliaciones para participar de las elecciones en La Pampa

Compartir esta noticia:











Este sábado en la Plaza San Martín, integrantes del Partido NOS estuvieron afiliando vecinos. Quieren participar este año de las elecciones legislativas

María Isabel García, parte de la junta promotora de NOS, le contó a Plan B que “estamos juntando afiliaciones porque queremos ser un nuevo partido político acá en La Pampa. Ya se ha formado en varias provincias y aquí necesitamos 1300 afiliaciones”.









-¿Cómo les ha ido con las firmas?

-La gente está respondiendo muy bien, ya que está muy indignada con la ley de aborto. Las personas saben que tenemos un país grande y rico, pero no hay planes de producción, de trabajo, de seguridad y no se trabaja por la vida y la familia. Nosotros somos gente común y la gente se nos acerca porque quiere una política distinta y eso viene a proponer Nos.

-Hablaste de políticas distintas ¿qué están ofreciendo?

-Creemos que tenemos un país grande y rico que el pueblo argentino nació con valores, con principios. Dios, patria y familia como lo dice el preámbulo de nuestra constitución de ahí viene nuestro nombre que dice ‘Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina’ y termina diciendo que “como Dios, como fuente de toda razón y justicia’.

Continuó indicando que “Creemos que el Poder Judicial no está funcionando y nuestros diputados y senadores no nos representan, no puede hacer que en este año de pandemia nos hayan puesto el 30 de diciembre la Ley de aborto sabiendo que el pueblo es Pro Vida. La gente que no quiere trabajar porque lo mata con impuestos, donde después hay un montón de ministerios, un montón de gente que lo pagamos todos y donde vemos que no funciona porque al final no se trabaja por la vida y la familia.

-¿Quieren participar de estas elecciones?

-Sí, ahora que se elige diputados y senadores. Sabemos que es difícil, pero tenemos la esperanza ya que la gente quiere algo nuevo. Mucho decimos que la política es corrupta, pero hemos visto que si no nos metemos, no podemos proponer nada nuevo.

-¿Tienen pensado algún candidato?

-Todavía no, sabemos quién va a ser la figura política porque no nos interesa el puesto, sino que este gente con principios, valores y que tenga valentía, por eso tenemos a nuestro héroe que Juan José Gómez Centurión, héroe de Malvinas que a los 23 años fue a defender nuestra patria. Nuestro principio es trabajar por la patria y no vivir de ella. Por eso invitamos a la gente que se afilie y que se comunique con nosotros a través de las redes sociales.

