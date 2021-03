A lo Baywatch: Aspirantes a guardavidas finalizaron su semana de trabajo en Pehuen Có

Compartir esta noticia:











El tercer grupo de aspirantes a guardavidas finalizó su semana de trabajo en Pehuen Có sobre ejercitaciones en aguas abiertas brindada por el profesor Sergio Perotti y asistidos por un nutrido grupo de profesores, personal de Salud y responsables del área de Deportes de la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social.

En esta oportunidad fueron 29 las mujeres y hombres de diversos lugares de la Provincia que asistieron y se alojaron en la planta de campamento que la Provincia posee en esta localidad balnearia.









Fernando Porlay, director de Políticas Deportivas informó “estamos en la tercera semana de trabajo, en estos momentos con aspirantes a guardavidas que vinieron desde distintos lugares, primero desde la sede General Pico, luego de la zona con sede en General Acha y ahora quienes llegaron de la zona perteneciente a Santa Rosa, Toay, Miguel Riglos, Santa Isabel y Victorica. Esta prueba es natación de 3000 metros en aguas abiertas y la materia que están cursando tiene que ver con ejercitaciones en aguas abiertas a cargo del profesor Sergio Pierotti y asistidos por guardavidas de la provincia de La Pampa”.

Comentó que en La Pampa “no tenemos la suficiente cantidad de guardavidas para cubrir toda la población de nuestra Provincia en espejos de agua, ríos, piletas climatizadas y al aire libre teniendo en cuenta que en las épocas de verano hay muchas actividades producto de las colonias de vacaciones y los clubes”.

Agregó que “no llegamos a una veintena de guardavidas que tienen sus papeles en regla y las reválidas por lo que estamos necesitando por lo menos 150 profesionales más para cubrir las actividades básicas. Por eso desde la Subsecretaria de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social, el subsecretario nos instruyó para poner en marcha esta escuela”.

Consideró que “siempre hay un prejuicio que porque La Pampa no tiene mar no debe tener guardavidas y eso no es así ya que en gran parte del país no hay mar y tienen guardavidas, eso es lo que trabajamos mucho con los aspirantes. Además, como provincia tenemos esta planta de campamento donde los chicos y las chicas tienen la posibilidad de estar muy cómodos en cuanto a alojamiento, alimentación, infraestructura como salones para las clases prácticas de RCP y primeros auxilios, talleres, etc. Y eso te da un plus importante ya que trabajar con todos los medios y comodidades hace que las cosas salgan mucho mejor”.

Destacó que todo el equipo de trabajo del CODES está disponible para los aspirantes desde hace veinte días. “Viajan con la delegación por lo que los chicos están cubiertos por Salud fuera y dentro del agua. No podríamos hacer esta actividad si no tuviéramos el apoyo del CODES, seríamos unos arriesgados. También nos acompañó el cuerpo de guardavidas de Pehuen Có y la Prefectura, transformando la actividad en un dispositivo muy grande para que todo sea de calidad y los alumnos puedan incorporar todos estos conceptos y ejercitarse en el mar”, concluyó.

Conceptos de Alejandro Bagatto, director de Deportes

El director de Deportes de la Provincia, Alejandro Bagatto indicó que “se armó un operativo con tres grupos de alumnos y alumnas compuestos de alrededor de 29 guardavidas cada uno de ellos y ya estamos cerrando la actividad que venimos llevando a cabo desde hace 15 días. En esta oportunidad nos acompañan alumnos y alumnas de Santa Rosa, Toay, Santa Isabel, Miguel Riglos y Victorica realizando las prácticas en el mar y adquiriendo experiencia en aguas con diferentes climas, algo que en nuestra Provincia no tenemos. La semana que viene comienzan a rendir las materias para culminar todo esto que iniciamos el año pasado”.

Aseguró que “el objetivo principal de esta escuela de Guardavidas es que cada pampeano se sienta protegido, cuidado, en un espejo de agua, una pileta climatizada, abierta o en un río. Estar a disposición en los lugares turísticos que posee la Provincia”.

Consideró que “la planta de campamento de Pehuen Có es un ejemplo y lo queremos compartir con todos estos guardavidas ya que algunos no la conocían. Aprovechó la oportunidad para agradecer a Vicente Labegorra encargado de este campamento y su equipo de trabajo porque nos han atendido de una manera maravillosa, el albergue está muy bien cuidado”, puntualizó.

Finalizó diciendo que “con esta medida que estamos tomando desde la Subsecretaría de Deportes es para cuidar a nuestra gente”.

Sergio Pierotti, coordinador de la Escuela Provincial de Guardavidas de La Pampa

Sergio Pierotti comentó que, además de coordinador “también soy el titular de la cátedra Prácticas en Aguas Abiertas y ejercitaciones en Aguas Abiertas que es lo que estamos vivenciando esta semana, además soy docente de AMMGA, Asociación Mutual de Guardavidas Argentino y Asociados, a nivel nacional y a través del convenio que se firmó con el Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa me tocó ser el docente de esta materia”.

Afirmó que “la planta de campamento que tiene La Pampa en este lugar es excelente, es un sitio de lujo para trabajar con mucha comodidad sin tener que preocuparnos por otras cosas y estar siempre concentrado en lo que estamos haciendo y en lo técnico que venimos a desarrollar”.

Contó que “los grupos se han dividido en tres por cuestiones de protocolo y cuidados sanitarios y todos los aspirantes que han venido desde distintos puntos de La Pampa han llegado en excelentes condiciones para vivir esta experiencia, con un trabajo descentralizado y de calidad para que nosotros podamos desenvolvernos de la mejor manera”.

Puntualizó que “el mar es el que manda, él nos va marcando lo que tenemos que hacer, es el medio en el que nos desarrollamos quienes elegimos trabajar en esto y nos tenemos que adaptar a él. En estas tres semanas nos ha presentado climas y situaciones diferentes cada día que sirvió para enriquecer nuestra formación”.

Tuvo palabras de agradecimiento por la decisión política del gobierno de La Pampa para que esto sea posible, “es de suma importancia para el desarrollo del guardavida y la seguridad de todos los pampeanos, para que en cada espejo de agua, en cada río o natatorio pueda haber un guardavidas cuidando. Muchas gracias al Ministerio de Desarrollo Social, al subsecretario de Deportes Ceferino Almudévar y a su equipo por darles a estos chicos y chicas este regalo del cielo, como lo llamo yo, esto va a significar que los pampeanos podrán disfrutar de sus espacios con seguridad cuidados por profesionales”, concluyó.

