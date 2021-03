El sueño cumplido de la cancha de césped natural en 25 de Mayo

Compartir esta noticia:











La localidad oesteña acaba de inaugurar su cancha de cesped natural en el Polideportivo Municipal, tras una inversión de 6 millones de pesos del gobierno provincial. Un sueño cumplido para muchos, en una zona castigada por la falta de agua.









El subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social, Ceferino Almudévar, encabezó el acto de inauguración y destacó que una cancha con césped natural “no podrían inaugurarse en el oeste sin el agua del río Colorado”.

«Hoy el espectáculo deportivo transversaliza la lucha de todos los pampeanos que es la lucha por nuestros ríos”, manifestó Almudevar.

Iguales conceptos tuvo el intendente municipal, Abel Abeldaño quien recordó que “estamos en la semana del agua y el agua es vida, acá queda demostrado”.

El acto inaugural se llevó a cabo sobre el mismísimo césped natural con la asistencia de los equipos participantes del torneo como los veteranos de la ciudad de Santa Rosa, Catriel y los anfitriones de 25 de Mayo. Teniendo en cuenta que se está en el mes de la mujer, dos colegiadas de Catriel fueron las que impartieron justicia en los encuentros.

Almudevar afirmó que “es una emoción enorme venir al oeste profundo y ver esta obra pública del deporte, es conmovedor encontrarse con una cancha de estas características”.

«Uno que anduvo tanto por el oeste profundo desde hace años, allá por el 2005 con la creación de la Liga Del Oeste ver ahora una cancha de césped natural es un motivo enorme de alegría. Hoy vinimos a acompañar al intendente Abel Abeldaño y toda la gente de 25 de Mayo, para disfrutar juntos este día que es tan importante”, puntualizó.

“El agua es vida y más en esta zona donde la provincia de La Pampa está entablando una lucha para que el agua no falte. La presencia del agua genera estas cosas, que podamos tener una cancha de césped natural, que haya producción y desde un tiempo a esta parte con el Atuel y el Colorado venimos teniendo una lucha desde todos los estamentos provinciales y desde la sociedad para que las futuras generaciones no tengan problemas. Estamos defendiendo la vuelta del río Atuel y estamos luchando para que no nos roben otros ríos como el Colorado que es tan importante para la producción. Hoy el espectáculo deportivo transversaliza la lucha de todos los pampeanos que es la lucha por nuestros ríos”, expresó el subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social.

Almudevar aseguró que la obra pública «motiva y el deporte es salud, me contaba el intendente la cantidad de chicos y chicas que se han volcado al fútbol por ver y usar esta cancha verde que será muy bien utilizada y nos permite disfrutar del juego tal cual lo soñamos donde la pelota pueda rodar en el verde y podamos disfrutar de momentos sociales y qué mejor que en este campo de juego tan lindo que nos brinda 25 de Mayo. Por supuesto cuidándonos, con el distanciamiento social y el uso de barbijo correspondiente, el deporte se está liberando en La Pampa y debemos cuidar este estatus”, concluyó.

Por su parte, Abeldaño dijo emocionado que “el poder pisar este predio para mí es un sueño, es un orgullo poder contar con esta cancha de fútbol en 25 de Mayo y en la provincia de La Pampa”.

El jefe comunal consideró que “haberlo logrado es muy gratificante y no porque somos Gobierno sino porque somos pampeanos y nos merecemos cada vez estar mejor. Acá está la plata que pide la gente, que algunos se preguntan, cada peso que ingrese a la municipalidad va a estar invertido en servicios, en deporte, en cultura, en lo social y en todo lo que tenga que ver con el bienestar de la gente y donde se beneficie a la mayoría y no a unos pocos. Se trata de ser equitativos y esta cancha la van a poder disfrutar los chicos y las chicas de la Escuela Municipal y también todos los clubes de nuestra ciudad”.

Opinó que “tenemos una cancha preparada para jugar un partido de primera, seguramente las instalaciones accesorias del complejo todavía no están en condiciones, pero las vamos a mejorar y nuestro sueño es que antes del 2023 podamos traer un partido no sé si de primera división, pero sí de la Copa Argentina. Sería un sueño cumplido para luego poder irme tranquilo”, se esperanzó.

Puntualizó que “todo esto es plata de la gente que se invierte en la gente. Estuvimos trabajando mucho con este proyecto, con la decisión que se haga de la mejor manera y se pueda disfrutar hoy, que quien venga después lo pueda mejorar pero que no diga esto hay que desarmarlo porque no sirve. Con ese objetivo trabajamos, que el fondo que tenemos los veinticinqueños sea reinvertido en 25 de Mayo”.

Abel Abeldaño expresó que “estas cosas son imposibles sin el agua, el agua es sinónimo de vida y sin ella no hay vida. 25 de Mayo depende cien por ciento del río Colorado no solo para el riego sino también para el agua potable, para las actividades agropecuarias, para todos los emprendimientos productivos que están en la zona bajo riego”.

