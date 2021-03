Perdieron casi todo en un incendio y la Municipalidad solo le ofreció un subsidio de 5 mil pesos: necesitan ayuda

Compartir esta noticia:











Una familia perdió gran parte de sus pertenencias en un incendio provocado por el mal funcionamiento de un calefactor. “La municipalidad me dijo primero que me iban a ayudar con la chapa y el tirante, pero recién me llamaron que no tienen material y solo me van a dar el subsidio de 5 mil pesos”, dijo la joven madre.

El fuego quemó parte de la precaria vivienda de la calle Niñas de Ayohuma al 1037 del barrio Zona Norte de Santa Rosa.

El fuego se inició ayer por la tarde luego de encender un calefactor por el frío de las últimas horas. La vivienda alquilada es ocupada por una pareja con sus dos hijos.

“Estaba descansando con el nene más chiquito en la pieza y en la de al lado estaba prendido el calefactor y la nena estaba jugando. Hubo como una explosión, la nena me llama gritando, y ya había fuego, agarro a los nenes, pero al estar la moto cerca, la agarró y se prendió todo fuego”, contó Glenda al periodista Mauro Monteiro de Radio Kermés.

“En ese momento llamo a la chica de all ado, que me ayuda a tirar agua y parecía apagado, pero agarró el techo y después se prendió todo, la cama, la mesa, la ropa, no nos quedó nada”, se lamentó,

“Ahora necesitamos la heladera, algún mueblecito para meter la ropa de los chicos. Recién me trajeron una cama de una plaza. Anoche me trajeron una caja de ropa para los chicos”, dijo.

También contó que “estuvimos siete meses juntando la plata para pagar el aire y se quemó todo. Al calefactor lo prendimos ayer porque hacía frío y el nene ya tenía los piecitos helados”, agregó.

Ayuda

Glenda contó que en un primer momento la Municipalidad de Santa Rosa se acercó tras el incendio y le prometieron tirantes y chapas para arreglar el techo pero esta mañana la llamaron para decirle que solo le darían 5 mil pesos.

“La municipalidad me dijo primero que me iban a ayudar con la chapa y el tirante, pero recién me llamaron que no tienen material y solo me van a dar el subsidio de 5 mil pesos”, indicó,

“Mi marido trabaja, y yo en este momento no trabajo porque cuido a mis hijos, pero siempre trabajé. Necesitamos ayuda para poder recuperarnos, no nos quedó nada”, dijo.

La casa queda en Niñas de Ayohuma 1037 y el teléfono para contactarse por ayuda y donaciones es 02954 – 15519642.

Fotos: Mauro Monteiro.

