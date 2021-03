Pérdidas de agua en el Butaló:“si fuera dinero de ellos, no pasaría porque estarían controlando”

Compartir esta noticia:











En los últimos días se difundieron imágenes de obras de asfalto nuevo que se tuvo que romper para reparar una pérdida de agua. “Se repite la historia, obras que se terminan y se rompen, con dineros públicos que se malgastan”, señaló el dirigente vecinal Walter Bernal.

Ayer Plan B Noticias difundió varias fotografías en las que se ve a trabajadores reparando pérdidas de agua en obras de asfalto nuevo en la calle Macachín del Barrio Butaló.









“Sobre llovido mojado, todavía estamos viendo que se hace con el fallo judicial en la que esta municipalidad era querellante y no presentó ninguna prueba más en un accionar arbitrario, y ahora se suma esto. Venimos pregonando en el Concejo Deliberante que se hagan los controles de las obras, un control exhaustivo de la obra pública porque iba a pasar lo que nos está pasando”, se lamentó Walter Bernal en declaraciones al programa Las dos Verdades que se emite por Radio Mitre Santa Rosa.

“Es una obra nueva que creo está en garantía Es el asfalto nuevo que se licitó hace tres años y se hizo ahora. Al poco tiempo hay que romperlo por una pérdida de agua en la calle Macachín. Esto no puede ser otra vez así”, añadió.

Alertó que “esto era una muerte a anunciada, faltó un buen control municipal como venimos reclamando hace muchos años y ahora se ven las consecuencias de lo que nosotros anunciamos. Se repite la historia, obras que se terminan y se rompen, con dineros públicos que se malgastan”.

“Lo último que se vio es la rotura del asfalto nuevo para buscar una rotura de agua, para buscar el caño. Si hubiera estado una supervisión como corresponde, esto no pasa. Si fuera en tu casa, esto no pasa, porque lo están controlando”, indicó.

“En este caso, una obra que pagaron todos los vecinos pampeanos, la tuvimos que volver a romper. Yo creo que no controlan porque no es dinero de ellos. Como no es así y no hay castigo, no te tocan el bolsillo o te sacan la matrícula si haces una mala praxis. Si fuera en la casa de ellos lo controlarían”, aseveró.

“Esto no puede ser, los vecinos tenemos que juntarnos y reclamar por las obras que se hacen con nuestro dinero”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios