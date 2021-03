Comenzó el Abierto de Verano de Ajedrez en El Círculo

Compartir esta noticia:











Luego de un año de parate obligado de las actividades por la pandemia de COVID 19, volvió el ajedrez presencial en el Club Social El Círculo.

Con los protocolos indicados, comenzó el lunes 15 de marzo el Abierto de Ajedrez de Verano, con la participación de 13 jugadores de distintas edades y categorías.









La particularidad de la competencia es el ritmo de juego que se amoldó a los parámetros establecidos por las autoridades con el objeto de minimizar el impacto de la pandemia. Las partidas se desarrollan a media hora con un adicional de 10 segundos por movimiento.

Los primeros preclasificados de la competencia no decepcionaron en el debut y lograron victorias significativas desde lo deportivo así como también en la faz anímica.

Diego De Marzi pudo doblegar con piezas blancas al siempre aguerrido Mario Ponce en la mesa 1.

Por su parte, en un interesante duelo donde no faltó la emoción de la escasez de tiempo, Tomás Lescano pudo derrotar con piezas negras al siempre peligroso Mauro Llanos.

En la mesa 3 el juvenil trebejista Joaquín Llanos derrotó sin atenuantes al más veterano de la competencia Edgardo Cabezón. Llanos viene de ocupar un lugar en el podio (3°) en el torneo en memoria de Horacio del Campo en la localidad de General Pico.

Mientras que en el duelo de viejos conocidos, Anselmo Carrica no pudo prevalecer ante una justa defensa India de Rey planteada por el profesor Juan Rossi que finalmente se quedó con el punto.

La sorpresa de la jornada la dio en la mesa 5 el jugador Kevin García disputando su primer torneo en club. García hizo gala de un juego sólido y pudo doblegar usando piezas negras al experimentado Hugo Tarancón.

Solicitaron «bye» (fecha libre a petición del jugador) los jugadores Antonio Fernández, Nelson Flores y Marcelo López.

Con estos resultados, las posiciones parciales quedaron de esta manera:

1° De Marzi, Rossi, J. Llanos, Lescano y K. García 1 punto; 6° Fernández, López y Flores 0,5 pts.; 9° Cabezón, Tarancón, Ponce, Llanos y Carrica sin unidades.

La próxima fecha (2da.) se disputará el día miércoles 17 desde las 21:00 hs. en El Círculo con los siguientes encuentros:

Rossi vs. De Marzi; Lescano vs. J. Llanos; García vs. Fernández; Flores vs. López; Cabezón vs. Tarancón; Ponce vs. M. Llanos; libre tendrá Anselmo Carrica.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios