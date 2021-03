Ziliotto si, di Nápoli no se sabe y las listas legislativas, con el kirchnerismo

Compartir esta noticia:











El vicegobernador Mariano Fernández avaló la presidencia del PJ de Sergio Ziliotto, consideró que di Nápoli podría presidir el Consejo de Unidades Básicas pero recordó que no siempre lo presidieron intendentes, habló de las fuertes discusiones por el espionaje ilegal y destacó que para las listas legislativas aparece un nuevo actor de preponderancia: el kirchnerismo.

Luego de la reunión en la que el peronismo estableció que el 6 de junio hará sus elecciones internas partidarias, el Vicegobernador Mariano Fernández destacó que “el encuentro se hizo dentro de los marcos políticos normales luego de un año complicado en el que no pudimos tener nuestras reuniones habituales para hablar de política en general. Fue una reunión un tanto extensa pero positiva”, afirmó en declaraciones al programa Las dos verdades que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 por Radio Mitre Santa Rosa.

– ¿Se alinean todos detrás de Ziliotto?

– Sí, estoy convencido de eso. Con Sergio somos amigos políticos y todos hemos visto como Ziliotto ha consolidado su liderazgo personal y provincial en el peronismo. Ahora tiene una tarea enorme que es la de acordar con todas las líneas. También se hizo un reconocimiento unánime a la tarea que realiza el compañero Marín, que ayer estaba presidiendo la reunión. Es un líder de los pocos que quedan en la República Argentina.

– ¿Y pasa lo mismo con Luciano di Nápoli, ya que e decía que los intendentes iban a conducir las unidades básicas?

– No se habló nada de eso. Creo que el intendente de Santa Rosa es una palabra autorizada, pero yo he acompañado a Fabián Bruna y no era intendente. Elsa Lluch también lo fue y no era intendenta.

– ¿No te parece injusto que no lo hayan incluido en la conducción nacional del PJ?

– Totalmente, claro que sí, totalmente injusto. Pero de todas maneras, a él no lo ha tocado de manera alguna, está más allá de eso.

– ¿Está garantizada la unidad?

– Creo que vamos por ese camino, la unidad se da con el respeto de cada espacio. Lo importante es tener la unidad de la gran mayoría de las líneas internas y siempre puede quedar algún herido que decida presentarse y tiene todo su derecho para hacerlo. Veremos, esta fue la primera reunión y fue fructífera.

– ¿Esa unidad también la buscarán para las listas legislativas?

– La idea es confirmar esa unidad en el armado de las listas legislativas, que son elecciones difíciles y donde la ciudadanía vota de una manera diferente. Pero les repito, puede haber compañeros y compañeras que en todos sus derechos, se puedan querer presentar.

– A fin de año se quedan sin mandato Lovera, Durango, Rauschenberger y Delú, ¿la aspiración de cada línea es mantener lo que tienen hoy?

– La aspiración de Convergencia es que estén sentadas en la mesa de definición de las listas las líneas mayoritarias, por supuesto con el kirchnerismo, que tiene una construcción y su desarrollo político en la provincia y en el país. Parece que la figura es la de Verna es la que nos garantiza el triunfo, aunque será él el que lo decida y posiblemente lo haga sobre el último minuto.

– Pero con la inclusión del kirchnerismo no hay lugar para todos…

– Los peronistas estamos acostumbrados a negociar y buscamos lo mejor para el peronismo.

– ¿Cómo te llevas con la idea de que encabecen las mujeres?

– Yo creo que se tiene que respetar la ley y en eso cada partido analizará según su criterio. Yo no tengo ningún problema de que encabece una mujer o encabece un hombre, si eso surge del consenso político

– ¿Hubo algún incidente, enojo, grito, algún reclamo de Rubén Marín por el espionaje ilegal?

– No, reclamo a los presentes de parte de Marín, no hubo. Que te espíen, no pasa nada, el tema es que espiaban y armaban causas totalmente falsas y te armaban causas. Por eso creo que tiene que haber una reforma judicial profunda con consenso y que llevará el tiempo que sea necesario, pero es necesaria la reforma.

– Nos cuentan que hubo una mención de Marín sobre la situación y se apuntó a propios…

No, yo no lo escuché decir en ningún momento nada de eso. Dijo que es una causa armada, pero no puso el dedo señalador sobre nadie. No somos ingenuos, peor no hubo dedo acusador. Esperamos que se investigue a fondo -, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios