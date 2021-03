Le dijeron que su bebé murió al nacer en el Molas pero asegura que no le mostraron el cuerpo

Compartir esta noticia:











Una mujer presentó una denuncia judicial y realizó una publicación en Facebook buscando a su posible hijo.

Marisa Gebruers tiene 57 años y realizó una presentación judicial para establecer si lo que le dijeron en 1984 se corresponde con lo sucedido. Hizo una presentación judicial, cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Ingeniero Luiggiy espera el resultado de un ADN

En el escrito publicado en las redes sociales cuenta que “si alguien nació en el hospital Lució Molas 17 de julio de 1984 y tiene dudas de sus orígenes por favor contactarse con esta página”, indica la publicación de “busco madre biológica La Pampa”

“Les cuento mi búsqueda, yo tenía 21 años, tuve mi hijo por parto normal, no me lo mostraron no lo vieron tampoco a los familiares que estaban. Yo no se que me paso, sólo recuerdo que una enfermera salió corriendo, al rato vino una doctora que me dijo ‘tu bebé falleció, vos sos joven y linda podes tener otro’”.

“Nadie de los que estaban ahí, ni el padre del bebé, abuelos, tíos lo vio, ni los vi mas a ellos, no recuerdo nada, me desperté en una habitación donde recién al otro día una hermana mía siendo enfermera, ahí mismo, me fue a ver nuevamente, Me desmayé, nadie me explicó nada. Todos los que estaban ahí, nadie supo o quiso decirme nada”, añade.

“Ya cansada de preguntar y no tener respuesta de parte de ningún familiar, con ayuda psicológica, logre hablar con el juez de paz de mi pueblo y me encontré con un certificado de defunción sin explicación alguna. Hablé con el municipio, logré hacer un lugar para ese angelito, saqué los respectivos permisos y al pasarlo a su lugar con tantísimo dolor, no hay nada, ni ropa, ni restos visibles”, relata.

“Pido por favor con todo mi dolor si alguien nació o le dijeron que nació 17de julio1984 en el hospital Lucio Molas en horas de la noche y tiene dudas de su identidad, por favor contáctese conmigo, ayúdenme a saber la verdad, Como madre hace 34 años que estoy con tantas dudas Llámame por favor, si te sentís identificado/a con algo de mí búsqueda”, solicita

Acompañó el posteo con una foto de su hijo y nieto “por sí alguien reconoce algún parecido. Esa foto de mí lunar lo tengo en mí pierna, y mí nieto tiene exactamente el mismo, quizás mí hijo lo tenga también”, finaliza.

Plan B se contactó con la mujer , que contó que tiene el acompañamiento de la justicia, derechos humanos y la municipalidad.

“No quiero que a ninguna mujer les pase lo mismo ni a otros hijos. Yo ya tengo 57 años, nadie tiene la vida comprada. Mi caso está en fiscalía”, confirmó.

