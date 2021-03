“Insfrán no es nada, va volar el Congreso”

Compartir esta noticia:











La frase la soltó un Mario Negri enojado porque la policía de Formosa les cortó el paso a 15 de kilómetros de Clorinda. “VA a volar el Congreso la semana que viene, va a retumbar por lo que nos hicieron”, advirtió.

“No nos dejan llegar y estamos a 15 kilómetros, no tienen ni idea de lo que es la Constitución, vamos a hacer una denuncia en la justicia federal porque impiden llegar a un grupo de legisladores nacionales”, aseveró Mario Negri, presidente de la bancada de Cambiemos en la cámara de Diputados Nacionales.

“Somo siete los que hemos venido acá, Insfrán no es más que la Nación, Insfrán no es más que el país, Insfrán no es nada, se cree que es el extranjero, se cree que es más que este país, no respeta las ley de este país y nosotros se las vamos a hacer cumplir”, aseveró en plena ruta cuando la policía de esa provincia los detuvo.

“No vamos a descansar. Va a volar el Congreso la semana que viene, va a retumbar por lo que nos acaba de hacer a los legisladores nacionales, vamos a presentar una denuncia penal a él y los responsables que nos están deteniendo en la ruta”, finalizó

