Trabajadores de la Salud no cobran desde hace cinco meses

Compartir esta noticia:











La denuncia la realizó el Sindicato de Trabajadores de la Salud de La Pampa.

Se trata de trabajadores y trabajadoras que el Ministerio de Salud de La Pampa contrató por la emergencia de coronavirus. Atribuyen el retraso a una cuestión “administrativa y burocrácica”

“Hemos pedido al ministerio para ver si se puede hacer menos burocrático para que se acelere el pago. Hay compañeros que no cobran desde octubre de 2020 no cobran, algunos que entraron en noviembre, tampoco han cobrado nada”, señaló Sofía Llanos del SITRASAP. al periodista Mauro Monteiro de Radio Kermés.

“Ustedes saben la inflación que hay, los compañeros no pueden pagar el alquiler, después terminan cobrando todos los sueldos juntos, les agarra ganancias y terminan perdiendo mucho poder adquisitivo”, señaló.

Además al deber el alquiler se les cobra interés. No puede ser que los compañeros estén seis meses sin cobrar, trabajan 16 horas por día, van al establecimiento de salud, después siguen en los hoteles, no puede ser que no cobren, la situación no da para más”, dijo la integrante del sindicato.

Foto: Mauro Monteiro.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios