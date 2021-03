Santa Isabel, las PASO, la candidatura de Verna y el kirchnerismo

Compartir esta noticia:











El Gobernador Sergio Ziliotto dejó varias definiciones luego de la reunión del PJ sobre la actualidad política y las elecciones: “el único ismo que conozco es el peronismo”, afirmó.

El Primer mandatario afirmó que “yo no sé cual va a ser la decisión de Verna, si es candidato, bienvenido sea” y sobre la posibilidad de que la lista sea encabezada por una mujer, afirmó que “no hay que descartar ninguna idea, tenemos que llevar la mejor opción para ganar las elecciones, dentro del PJ y del Frente de Todos”.

Respecto del rol del kirchnerismo dijo que “es el mismo de todos los sectores, yo creo que el único ismo es el peronismo. Tenemos que hacer un país para todos. En el partido siempre hay discusiones, y es bueno, no hay que escaparle a las discusiones, como tampoco hay que perder el objetivo, que es gobernar para la gente”.

“Luchy tiene una gran formación, una gran representación a nivel nacional”, dijo sobre María Luz Alonso pero añadió “que la tienen un montón de mujeres en el Partido Justicialista, y como digo siempre, en el partido sobran candidatos y esto no es un latitguillo”

Santa Isabel

Respecto de la crisis institucional en la localidad del oeste dijo que “el tema se está analizando” y agregó que “como partido estamos analizando todas las decisiones, creo que están funcionando las instituciones”.

“Yo no tengo por qué creer o no a Marta Paturlane, creo que las instituciones están funcionando, se hace un proceso que sigue los caminos institucionales”, indicó.

“No tengo más elementos” resaltó sobre una posible intervención de la municipalidad.

PASO

Sobre las primarias legislativas indicó que “las PASO no serían imprescindibles porque la gente se puede expresar igual en las elecciones. Esperemos que no llegue la segunda ola, que se pueda vacunar lo antes posible y que no sirvan las PASO para perjudicar la situación sanitaria”,

Moralejo

Sergio Ziliotto se refirió a la situación de salud del Ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, internado con coronavirus.

“Me preocupa el hecho de que esté internado en un dispositivo hospitalario pero tenemos la gran esperanza porque está en un sistema fortalecido y por la fortaleza de él”, destacó.

Respecto de la situación en Formosa aclaró que “no congeniamos con ninguna violencia, pero una vez más y no es casualidad se ha politizado mucho, no es casualidad que la oposición se haya trasladado a Formosa y aprovechen la situación”.

“Respetamos la institucionalidad y no permitimos ningún tipo de violencia, seguramente las instituciones y el tiempo determinarán si hubo violencia estatal o si hubo activistas de la oposición que motorizaron las protestas. Lo que si esta probado es que la gran mayoría de los detenidos no tenían domicilio en Formosa”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios