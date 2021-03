Giorgis:“el FrePam debe volver a las fuentes para ser un frente progresista”

Compartir esta noticia:











La concejala del Frente de la Gente en el FrePam, Claudia Giorgis, manifestó que la alianza que integra debe “volver a las fuentes” y rescató los “20 años de historia” como un alternativa progresista en la provincia. La gestión de Santa Rosa, el acceso a la información, Macri y La Cámpora.

La edila del FrePam rescató que “el año pasado fue un año de mucho aporte de nuestro bloque, siempre fuimos por la positiva, inclusive en momentos muy difíciles, cuando se planteó la estatización del transporte, donde vimos cosas que no se habían advertido por falta de experiencia, como el hecho de que la empresa que se iba no siguiera cobrando el subsidio En cambio, nuestros proyectos no fueron tenidos en cuenta en la misma medida que nuestros aportes”

“Esperemos que este año se pueda generar más consensos, porque los problemas de Santa Rosa no son del oficialimso ni de la oposición, son de la gente, No sirve el ataque, lo que sirve es tomar los temas que se proponen para solucionar los problemas de los vecinos y vecinas”, señaló en declaraciones al programa Uno por semana que se emite los sábados por LU 100

– A ustedes también les cuesta acceder a la información, se publica un boletín cada 3 o 4 meses…

– Allí hay una problemática porque la información es un derecho, en la MSR tenemos el derecho al acceso a la información pública. En el bloque el que más se está dedicando es el concejal Estavilla, y ha hecho varias investigaciones, y han encontrado un retraso importante en la información que no es bueno, Fijémonos que Nación, que tiene un poco más de trabajo que acá, la información es diaria. Además con la ramificación se hace un proyecto, surge una idea, para solucionar problemas

– Ya que lo mencionás, Estavilla criticó una contratación de una consultora supuestamente asociada a La Cámpora y vos te diferenciaste de eso, ¿qué pasó?

– Lo hablamos en su momento a eso, soy muy respetuosa del concejal que propone el tema y creo que es el que debe llevarlo adelante en la defensa pública, porque es el que lo estudió, el que mejor lo conoce, A lo que yo me refería es que no soy anticamporista, no soy antiperonista, no es mi perfil, nosotros en el FreGen nos hemos nutrido del peronismo. Uno tiene diferencias con las ideas y coincidencias con las ideas, yo no estuve a favor de la ola privatista de Menem que tuvo su correlato en La Pampa. Te pongo un ejemplo, en estos días donde es tan nombrado Ginés González García, recordada que cuando él era ministro de Duhalde y yo era diputada, tomamos el tema de los genéricos, lo llevamos al ISS y el SEMPRE, que en ese momento estaba Erquicia, con una mirada economicista, y de todas maneras lo tomaron. ¿Beneficiamos a Ginés? No, beneficiamos a La Pampa. Esa es nuestra forma de pensar siempre. Así como te digo esto, te aclaro que repudio lo que se hizo con las vacunas en el Ministerio de Salud.

– Tus compañeros aparecen más cerca del antiperonismo, ¿lo hablaron, llegaron a un acuerdo?

– Son perfiles distintos, el FrePam tiene una historia de más de 20 años en La Pampa, de defensa de los recursos naturales, de preservar el medioambiente, de mejorar la justicia, cambiar la obra pública, mejorar el IPAV, por decir algunas cuestiones. A veces hay diferencias de perfiles que se conversan, pero lo central que son los ejes que nos unen como FrePam, en los que estamos absolutamente de acuerdo, y debemos apuntar a que el FrePam vuelva a ser un frente progresista.

– Pero si bien acá tuvieron libertad de acción en la presidencial, parte del FrePam acompañó a Macri…

– Uno defiende o critica ideas, no a personas, porque Macri para mi no es una persona, es un proyecto, como vos señalabas fue el peronismo el que le abrió las puertas en la década del ‘90, para dejar afuera a empresas locales y cooperativas del tratamiento de la basura,

Era una empresa que había sido echada de Córdoba, lo mismo pasó con el intento de privatización de la energía con la turbina, con Pablo Fernández a la cabeza, que logramos frenarlos y se evitó que la energía en la provincia sea una oficinita con 3 o 4 empleados.

– Ahora parece que la taba se dio vuelta, Jorge como intendente le dio el servicio de recolección de residuos a Macri, pasó a ser un gobernador Kirchnerista y los aliados del FreGen defienden el proyecto de Macri…

– Acá conformamos una alianza local, fuimos en una lista local, pero qué pasa, el radicalismo con quien nosotros compartimos un frente provincial desde hace 20 años decide una alianza nacional, para mí totalmente equivocada desde el punto de vista de lo que son sus banderas como radicales. Pero nosotros siempre hemos estado plantados en el mismo lugar a nivel local y es lo que tenemos que defender. Nunca hemos estado con el neoliberalismo, quienes quisieron privatizar los servicios en La Pampa son los que vos mencionaste, por eso es tan importante conservar lo ya construido, volver a las fuentes de un FrePam, como un frente progresista que alguna vez se conformó

– ¿Pensaste en algún momento armar bloque FreGen?

– Sería contradictorio con todo lo que te he dicho sobre la necesidad de volver a ser un frente progresista, nosotros apostamos a alimentar lo ya construido, no a partir lo unido.

