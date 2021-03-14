Se hizo el fixture de la Primera B y realizaron nuevamente el de la Zona Sur

La Liga Cultural de Fútbol dio a conocer anoche el fixture oficial de la Primera B que se dividió en dos zonas. Además, se hizo nuevamente el fixture de la Zona Sur.
Durante la reunión se aprobaron los boletines que se habían presentado en la reunión del Consejo.
Se realizó el sorteo del fixture de la B, donde se decidió jugar en dos zonas.
En cuanto a la Zona Sur, Gimnasia y Esgrima de Darregueira había pedido fuera de término ingresar al torneo, los clubes del zona sur lo aceptaron, así que se realizó un nuevo fixture entre los 10 participantes en este caso.
Primera A Zona Sur
|1º fecha
|SPORTIVO
|INDEPENDIENTE
|PAMPERO
|UNION. G. CAMPOS
|GIMNASIA
|ARGENTINO
|D. ALPACHIRI
|HURACAN
|VILLA MENGELLE
|BERNASCONI
|2º fecha
|VILLA MENGELLE
|SPORTIVO
|BERNASCONI
|D. ALPACHIRI
|HURACAN
|GIMNASIA
|ARGENTINO
|PAMPERO
|UNION. G. CAMPOS
|INDEPENDIENTE
|3º fecha
|SPORTIVO
|UNION. G. CAMPOS
|INDEPENDIENTE
|ARGENTINO
|PAMPERO
|HURACAN
|GIMNASIA
|BERNASCONI
|D. ALPACHIRI
|VILLA MENGELLE
|4º fecha
|D. ALPACHIRI
|SPORTIVO
|VILLA MENGELLE
|GIMNASIA
|BERNASCONI
|PAMPERO
|HURACAN
|INDEPENDIENTE
|ARGENTINO
|UNION. G. CAMPOS
|5º fecha
|SPORTIVO
|ARGENTINO
|UNION. G. CAMPOS
|HURACAN
|INDEPENDIENTE
|BERNASCONI
|PAMPERO
|VILLA MENGELLE
|GIMNASIA
|D. ALPACHIRI
|6º fecha
|GIMNASIA
|SPORTIVO
|D. ALPACHIRI
|PAMPERO
|VILLA MENGELLE
|INDEPENDIENTE
|BERNASCONI
|UNION. G. CAMPOS
|HURACAN
|ARGENTINO
|7º fecha
|SPORTIVO
|HURACAN
|ARGENTINO
|BERNASCONI
|UNION. G. CAMPOS
|VILLA MENGELLE
|INDEPENDIENTE
|D. ALPACHIRI
|PAMPERO
|GIMNASIA
|8º fecha
|PAMPERO
|SPORTIVO
|GIMNASIA
|INDEPENDIENTE
|D. ALPACHIRI
|UNION. G. CAMPOS
|VILLA MENGELLE
|ARGENTINO
|BERNASCONI
|HURACAN
|9º fecha
|SPORTIVO
|BERNASCONI
|HURACAN
|VILLA MENGELLE
|ARGENTINO
|D. ALPACHIRI
|UNION. G. CAMPOS
|GIMNASIA
|INDEPENDIENTE
|PAMPERO
Primera B Zona A
|1º fecha
|LIBRE
|D. URIBURU
|CENTRO OESTE
|U.D. CAMPOS
|UNION ACHA
|LA BARRANCA
|SARMIENTO
|S. PAMPERO
|2º fecha
|SARMIENTO
|LIBRE
|S. PAMPERO
|UNION ACHA
|LA BARRANCA
|CENTRO OESTE
|U.D. CAMPOS
|D. URIBURU
|3º fecha
|LIBRE
|U.D. CAMPOS
|D. URIBURU
|LA BARRANCA
|CENTRO OESTE
|S. PAMPERO
|UNION ACHA
|SARMIENTO
|4º fecha
|UNION ACHA
|LIBRE
|SARMIENTO
|CENTRO OESTE
|S. PAMPERO
|D. URIBURU
|LA BARRANCA
|U.D. CAMPOS
|5º fecha
|LIBRE
|LA BARRANCA
|U.D. CAMPOS
|S. PAMPERO
|D. URIBURU
|SARMIENTO
|CENTRO OESTE
|UNION ACHA
|6º fecha
|CENTRO OESTE
|LIBRE
|UNION ACHA
|D. URIBURU
|SARMIENTO
|U.D. CAMPOS
|S. PAMPERO
|LA BARRANCA
|7º fecha
|LIBRE
|S. PAMPERO
|LA BARRANCA
|SARMIENTO
|U.D. CAMPOS
|UNION ACHA
|D. URIBURU
|CENTRO OESTE
En la vuelta se invierten las localías
Primera B Zona B
|1º fecha
|LIBRE
|A. MATADERO
|COCHICO
|DEF. MAT. P. LEALTAD
|EL ELYON
|JUV. UNIDA
|CARRO QUEMADO
|DEP. TELEN
|2º fecha
|CARRO QUEMADO
|LIBRE
|DEP. TELEN
|EL ELYON
|JUV. UNIDA
|COCHICO
|DEF. MAT. P. LEALTAD
|A. MATADERO
|3º fecha
|LIBRE
|DEF. MAT. P. LEALTAD
|A. MATADERO
|JUV. UNIDA
|COCHICO
|DEP. TELEN
|EL ELYON
|CARRO QUEMADO
|4º fecha
|EL ELYON
|LIBRE
|CARRO QUEMADO
|COCHICO
|DEP. TELEN
|A. MATADERO
|JUV. UNIDA
|DEF. MAT. P. LEALTAD
|5º fecha
|LIBRE
|JUV. UNIDA
|DEF. MAT. P. LEALTAD
|DEP. TELEN
|A. MATADERO
|CARRO QUEMADO
|COCHICO
|EL ELYON
|6º fecha
|COCHICO
|LIBRE
|EL ELYON
|A. MATADERO
|CARRO QUEMADO
|DEF. MAT. P. LEALTAD
|DEP. TELEN
|JUV. UNIDA
|7º fecha
|LIBRE
|DEP. TELEN
|JUV. UNIDA
|CARRO QUEMADO
|DEF. MAT. P. LEALTAD
|EL ELYON
|A. MATADERO
|COCHICO
En la vuelta se invierten las localías