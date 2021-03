“Hay funcionarios que no se vacunan porque van a destruir al gobernador”

Compartir esta noticia:











El Ministro de Salud, Mario Kohan, alertó que hay funcionarios en los grupos de riesgo que no se vacunan por temor al escrache mediático

En la conferencia de prensa, Kohan dijo que “a mi me están llamando funcionarios, no voy a hacer nombres, que me dicen ‘ayer me convocaron, me llegó el turno, y no fui’. Les pregunto por qué y me dicen ‘que voy a ir yo, me van a sacar fotos, me van a destruir, y van a destruir el Gobernador”.

El titular de salud agregó que “nosotros no llamamos por función, si usted es obeso y es convocado, vacúnese. Yo les estoy recomendando que se vacunen”.









“Yo estoy dispuesto a que me hagan todas las denuncias posibles, porque si se vacuna un funcionario, es porque es obeso”, afirmó Kohan por los pedidos que hizo el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que entreguen el listado de vacunación.

