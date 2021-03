Docentes autoconvocados solicitaron que la UTELPa “haga algo” contra el decreto que limitó la dispensa laboral

Compartir esta noticia:











Le presentaron una nota con cerca de 700 firmas que consiguieron en pocos días para que el Gobierno revierta el límite a la dispensa laboral. Por el decreto 294/2021, quienes tengan hijos o hijas de menos de 4 años no contarán con la dispensa laboral.

Una vez más el grupo de de docentes autoconvocados enarbola el reclamo de muchos de sus pares por considerar que desde el gremio de docnetes públicos no se hace el pedido al gobierno pampeano.

Ayer la UTELPa sorprendió a algunos con el rechazo a la oferta salarial, pero su actitud debe comprenderse en el plano general: los autoconvocados llegaron a juntar 1.000 firmas antes del inicio de clases para que el Ministerio de Educación contemplara una serie de puntos que garanticen la seguridad de docentes y la comunidad educativa en el regreso a las aulas y varios reclamos relacionados con la situación laboral, entre los que se destacaba la titularización de cargos.

Ahora, vuelven a marcar el camino y el termómetro de muchos y muchas trabajadoras de la educación de La Pampa.

En la nota que entregaron ayer y “el gremio recibió de mala manera, acusándonos de estar armando una lista opositora en lugar de tratarnos como docentes afiliadas al sindicato como los somos” los y las docentes “exigen respuestas”.

En la nota se señala que “las y los docentes autoconvocados, nos dirigimos a usted/es en calidad de afiliad@s al gremio y en calidad de aportantes de cuota solidaria con pleno derecho de elevar nuestra voluntad, exigir una pronta respuesta y con el fin de hacerles llegar mediante la presente una petición que consideramos muy relevante dentro del marco de emergencia sanitaria que estamos atravesando por el COVID-19. Esta nota refiere a necesidades de tod@s los docentes pampeanos del sistema educativo, pero en ésta oportunidad y muy especialmente a las trabajadoras de la Educación.”

“A la fecha, hemos sido notificad@s del decreto 294-21 del boletín oficial, emitido el 26 de febrero del corriente. En el mismo se informa que “se considerará justificada la inasistencia al lugar de trabajo del progenitor, progenitora o persona adulta responsable a cargo de niño, niña o adolescente que curse en educación obligatoria inicial o primaria.” (Art. 2) Dicho decreto ha dado alivio a las ciertas inquietudes reinantes durante semanas entre l@s docentes, especialmente las mujeres, que no habían podido planificar ni proyectar ni su vida laboral ni la familiar”, agrega.

“Las estadísticas oficiales de Educación y de ONG transparentan cifras claras que indican que la enorme mayoría de l@s trabajadores de la Educación son mujeres y que, de esa franja, el factor común es que son, además, madres. Consideramos entonces, que, si bien el mencionado decreto aporta tranquilidad a algun@s de quienes estamos a cargo de menores, las madres de niñ@s menores a 4 años CONTINUAN esperando que situación se resuelva. Esto debería concretarse sin necesidad de que se tengan que gestionar trámites personales frente a una entidad pública o se tenga que manejar como una situación de “excepción”, tal como podría interpretarse del texto del Art.4, sino que la generalidad de la dispensa tendría que incluir a estas madres docentes excluidas del beneficio laboral”, resaltan.

Por eso, piden:

Debajo esgrimimos las razones por las que creemos URGENTE accionar a favor de esta modificación del decreto:

1) Se plantea desde el decreto que la solución al problema podría ser alojar a l@s menores de 4 años en jardines maternales, pretendiéndose desconocer que es IMPRACTICABLE en estas edades cualquier protocolo de distanciamiento e higiene que se pueda pretender, por la naturaleza misma de las necesidades esenciales de estos niñ@s en esas edades. Ningún protocolo aprobado para estas edades eximiría a l@s niñ@s de un contagio seguro. Un ejemplo concreto es que ellos no pueden usar barbijo, elemento ampliamente consensuado como parte de la profilaxis del contagio. Sumado a esto, a esta altura ya hay restricciones de cupo, por lo que quien decidiera voluntariamente llevar a sus hij@s a un maternal, podría incluso no tener lugar. Por otro lado, y atendiendo a la realidad del contexto económico-laboral en pandemia, no puede desconocerse que una importante cantidad de docentes no ha podido- y continúa en la misma situación- acceder a trabajo. Vale recordar que EL MISMO Ministerio de Educación ha cerrado cursos y colegios en los últimos meses, cancelado los procesos de titularización de horas cátedra y prescindido de suplentes. Esto conlleva que resulte imposible en muchos casos pagar una cuota de jardín maternal.

2) Según las disposiciones mencionadas en el decreto, se infiere que el trato que las madres a cargo de menores de 4 años deberían darle a su problemática de tercerización del cuidado de sus hij@s debe obedecer a los mismos lineamientos que los de una época “normal”. Estar en pandemia, sin vacunas para tod@s al día de hoy y sin tratamientos efectivos, vuelve a éste un período absolutamente particular y a eso se debe atender antes de pretender que la organización familiar se pueda concretar como parte del mismo sistema que protagonizábamos antes del COVID-19.

3) L@s afiliad@s a UTELPa recibimos de parte del gremio información que concierne a algunas acciones que hablan de un sindicalismo con perspectiva de género. En http://www.utelpa.com/secretarias/dh/gr/ , Utelpa repudia “el maltrato y la incertidumbre laboral en la que tienen a las y los trabajadores del Ministerio de Educación y Deportes…”. Sin lugar a dudas, a lo largo de todo febrero, las madres hemos sido víctimas del más despreciable maltrato laboral, dada la falta de acceso a información clara y a la forma en que, por esa razón, se nos quita la posibilidad de organizar, planificar y concretar una saludable rutina en nuestros hogares y en pos de nuestr@s hij@s. Entendemos que UTELPa debe tomar una clara postura política en contra de la violencia laboral contra la mujer y ejercer las medidas necesarias para que lo que predica en sus comunicados se encuentre con respuestas concretas a sus trabajadoras en la realidad.

4) Es fundamental atender a lo establecido en la Ley 27611 (Ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia), Art. 3.d, donde se establece como “principio rector” el “diseño de políticas públicas que brinden la asistencia y el acompañamiento adecuado para que las familias puedan asumir sus responsabilidades de cuidados integrales de la salud.” Claramente, el decreto 294-21 pasa por alto la obligación del Estado de facilitar el contexto para un real cuidado de la primera infancia.

5) Nuestra Ley 26.206 de Educación Nacional, en su Cap.2, Art 18, especifica sobre la Educación Inicial que: “La Educación Inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año.” De lo que se desprende que el Estado ubica a los infantes y niñ@s de esta franja etaria bajo su estricta responsabilidad, en lo que concierne también a su educación- indistintamente de cual o cuales sean los años “obligatorios”. Además, dicho Capítulo menciona como objetivo de la Educación Inicial “Promover el aprendizaje y desarrollo de los/as niños/as de cuarenta y cinco (45) días a cinco (5) años de edad inclusive, como sujetos de derechos y partícipes activos/as de un proceso de formación integral, miembros de una familia y de una comunidad.” Pasar por alto éstos mandatos es un atropello a los derechos de l@s niñ@s y una contradicción dentro de los mismísimos lineamientos de nuestro Ministerio de Educación.

Los diferentes ítems antes mencionados constituyen miradas que compartimos l@s docentes afiliados a UTELPa y que nos vemos en obligación de resaltar, dada la coyuntura imperante. Solicitamos al gremio tenga la deferencia de responder a esta nota con otra escrita, explicitando su postura de lucha y defensa de nuestros derechos y las medidas que se tomarán en caso de que este decreto no se vea modificado en los próximos días.

