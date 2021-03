Con funciones en Santa Rosa y Pico, Castex también suma al Ciclo de Teatro a Cielo Abierto

Compartir esta noticia:











Este fin de semana se incorpora Eduardo Castex como sede del Ciclo de Teatro A Cielo Abierto y continúan las funciones en General Pico y Santa Rosa, esta última con cambio de horario.

El evento es producto de la cogestión del Instituto Nacional del Teatro, la ATTP y los municipios de las distintas sedes en los que se desarrolla el ciclo. Todas las funciones son gratuitas pero con capacidad limitada.

Desde la ATTP también informan que se encuentra abierta la convocatoria para seleccionar un o una tallerista para el espacio de Teatro para adolescentes.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

GENERAL PICO

VIERNES 12 – GIUSSEPPE – 20:30 HS

Infantil. Apta para todo público.

Una propuesta que fusiona espectáculo y taller.

Giuseppe es un trotamundos que se marcha de Italia sin más que una valija y su instrumento musical en busca de aventuras, de saciar su sed de conocimientos, con el sueño de aprender y compartir lo aprendido.

En sus viajes Giuseppe recolecta anécdotas despampanantes, ritmos y técnicas titiritescas que lleva a cada lugar que visita.

Lugar: Campito Centenario

Dramaturgia, Titiritero – Actor: José Ignacio Duhart. Colaboradora: Laura Giorgis

SÁBADO 13 – LA MORIBUNDA – 20:30 HS

Comedia Negra. Para mayores de 16 años.

En un mundo estallado de amores inventados, personajes efímeros y el tiempo sin control, tres hermanas apasionadamente alegres jugando a la escondida con la muerte y la desolación.

Lugar: Campito Centenario

Dramaturgia: Alejandro Urdapilleta. Dirección: Norberto Tojo. Actúan: Marcela Sanz y Estela Pacheco

DOMINGO 14 – LAS QUIETUDES RESPLANDECEN SU DESEO – 20:30 HS

Drama. Para mayores de 18 años.

Esta obra nos muestra a dos cadáveres en un mausoleo. Ana y Flor son hermanas, hijas de un estanciero del interior del país. La muerte las encontró en la

adolescencia, con la revolución hormonal y las ansias de vida propias de la edad. Dado lo drástico de sus circunstancias, se encuentran en una suerte de

continuo limbo, que no es ni vida ni muerte, sino la resistencia al olvido. Ellas viven un tiempo cíclico. No se sabe cuánto hace de su deceso, pero los días están marcados con una rutina repetida que se señala con la aparición y la desaparición de la luna. Lo que construyen en esos fragmentos temporales son solo recuerdos, los momentos vividos, los sueños frustrados, las aventuras juveniles. El comienzo y el final parecieran no diferenciarse, porque sabemos que, como Vladimir y Estragon, todo lo que sucede en ese “entre”, no modifica el desenlace. Las circunstancias iniciales serán las mismas que las finales y probablemente será así ad infinitum, aunque nosotros, espectadores, solo veamos un fragmento del tiempo de ellas.

Lugar: Campito Centenario

Dramaturgia: Carlos Correa. Dirección: Sabrina Gilardenghi. Actúan: Marcela Sanz Marcela Ombroni Leticia D´Amico Joquina Tobal

En General Pico las entradas para las funciones se reservan a los números 329300 y 329301, de lunes a viernes de 7 a 13:30 hs. Durante el evento se realizará una colecta a beneficio del Campito Centenario.

SANTA ROSA

SÁBADO 13 – EL SILENCIO DE LAS TORTUGAS – 20:30 HS

Comedia Dramática. Para mayores de 16 años.

La escena se desarrolla en el cementerio, donde Celina se encuentra frente a la tumba de su ex marido, Roberto. El monólogo cuenta su realidad de “ayer y de hoy”, frustraciones y alegrías en las que Roberto, inconscientemente, ha influido. Las emociones por las que pasa Celina son muchas… y el final será tan sorpresivo como lo fue para ella el darse cuenta de lo que le ocurría.

Lugar: El Molino

Dramaturgia: Lucía Laragione. Dirección: Gustavo Delfino. Actúa: Pía Cenizo.

DOMINGO 14 – SUPONGAMOS – 20:30 HS

Drama. Para mayores de 18 años.

Una abuela muy cerca de recuperar a su nieta, nacida en cautiverio durante la dictadura, después de treinta años de búsqueda. Y otra abuela que defiende y argumenta intencionadamente la identidad de la suya. Se muestran en escena una serie de supuestos, coincidencias y certezas que llevan al espectador a dudar de quien tiene la verdad. Se puede «suponer», como lo expresa el título de la obra, que esa joven no es ni siquiera adoptada, pero hay coincidencias que llevan a pensar que la joven buscada y ésta son la misma. También hay certezas que aportaron testigos del caso y certificados que pueden ser una prueba irrefutable y sin embargo hay otros papeles que se contraponen. ¿Cuál es la verdad? Sólo un análisis de ADN puede demostrarlo. Una obra cargada de emotividad, donde se entrecruzan el miedo a perder una nieta criada con afecto y la esperanza de otra abuela que no tuvo la oportunidad de dárselo como hubiera querido. El diálogo de las abuelas nos lleva a poner en balanza las posibilidades del desenlace, pero la defensa de la verdad y del derecho a la identidad obligan a desear un final donde triunfe la justicia. Un final abierto que no deja dudas, en este caso, de cuál es el mensaje que la autora quiere transmitir.

Lugar: El Molino

Dramaturgia: Alicia Muñoz. Dirección: Grupo Malajunta. Actúan: Viviana Felice y Marisa Bonafe

Las entradas para las funciones en Santa rosa se retiran en CMC (Quintana 172), de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20 hs.

EDUARDO CASTEX

SÁBADO 13 – MI PROPIO NIÑO DIOS – 20:30 HS

Drama. Apta para todo público

Es una obra de un acto, que transcurre, en su totalidad en el living de una casa de barrio, donde una modista y su hija, reciben a un vendedor de telas. Un acontecimiento instala un contraste, quiebra el orden de lo normal y lo posible. Ese universo cerrado de “puertas adentro” de madre e hija, regido por un secreto, ingresa un extraño que desconoce el misterio y las reglas de ese mundo.

Lugar: Patio de la Casa de la Cultura

Dramaturgia: Julio Chavez. Dirección: Estela Pacheco. Actúan: Bibiana Buffa, Luciana Fuchs y Sebastián Buttafuoco

DOMINGO 14 – MALAS PALABRAS – 20:30 HS

Drama Realista. Para mayores de 16 años.

Malas Palabras narra la cotidianidad de Flor, una niña de diez años que, como cualquier otra, va a la escuela y disfruta de inventar juegos con sus amigos. Dentro de ese devenir diario, Flor descubre que hay elementos de su historia que no sólo no conoce sino que cuando se los pide a sus padres, ellos tampoco pueden responder. Es allí cuando la protagonista detecta que hay algo que le están ocultando y empieza a buscarlo cuestionando todo. Ese es el momento en que sus padres deben afrontar revelando la verdad que decidieron callar: Flor es adoptada en la Casa Cuna al inicio de la década del 80. A partir de entonces, vemos cómo su mundo infantil se ve trastocado por esta noticia.

Lugar: Patio de la Casa de la Cultura

Dramaturgia: Perla Szuchmacher. Dirección: Juan Gustavo Adam y Vanesa Casayes. Actúa: Vanesa Casayes

Las entradas son gratuitas (se colabora con una institución del medio) y se reservan previamente al 2334 405409.

CONVOCATORIA A TELLERISTAS

La Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano (ATTP) convoca presentar proyectos para los espacios de formación de Actuación para adolescentes.

La convocatoria surge ante la necesidad de darle continuidad al espacio en dónde jóvenes de entre 14 y 18 años puedan iniciarse, aprehender, jugar, vislumbrar el arte de la actuación. La propuesta debe promover la exploración, posibilitando el uso de la creatividad, brindando experiencias en donde lo más importante sea el tránsito y no el fin.

Podrán aplicar todas las personas mayores de 18 años con formación comprobable en teatro y/o disciplinas afines. Para mayor información o para presentar propuestas, los interesados pueden escribir a la casilla de correo teatroattp@gmail.com La fecha tope de presentación será el 19 de marzo.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios