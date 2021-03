Compartir esta noticia:











La directora de Epidemiología, Ana Bertone, se refirió al Plan Estratégico de Vacunación en la provincia, donde destacó que las personas vacunadas pueden contraer la enfermedad. “Con la vacuna lograrán que la enfermedad sea más leve. Tampoco está demostrado que aún vacunada, la persona no pueda generar contagio”.

Sostuvo que los vacunados tienen que “seguir cumpliendo todos los requisitos de prevención que conocemos y si se determina que es contacto estrecho, cumplir el aislamiento como si no estuviese vacunado”, puntualizó.









Además, hizo hincapié que todas las personas para vacunarse en la Provincia deberán estar inscriptas en el sistema, a través de sitio web vacunate.lapampa.gov.ar. “Si no están inscriptos, no los podremos vacunar, porque el sistema va a dar turnos en función de esa inscripción. Y se los va a citar en el lugar donde uno se inscribió. Las personas deben respetar los turnos. Y se percibió también que la Declaración Jurada que se hace al inscribirse no ha sido del todo real. Cuando uno se inscribe está teniendo una responsabilidad legal de los datos que ingresa, en función de eso se hacen los turnos”, apuntó.

Por último, Bertone remarcó que el paciente oncológico debe llevar una prescripción médica al momento de vacunarse. “Hay distintas patológicas, tratamientos, estadios, entonces el vacunador no puede discernir eso en pocos minutos. Entonces, lo ideal es que la persona decida junto al médico de cabecera, cual es el momento oportuno para recibir la vacuna”, concluyó.

