Comenzaron las clases: Más de 95 mil alumnos y 8.500 docentes vuelven de manera escalonada a las aulas

Compartir esta noticia:











Luego de un año marcado por la virtualidad, este lunes 8 de marzo, más de 95.000 alumnos incluyendo todos los niveles y modalidades volvieron a las aulas en La Pampa. Estos números son totales, es decir, no todos los niños y jóvenes volverán hoy. El inicio es bajo cuidados y protocolos extremos y en burbujas.

El modo y la frecuencia en la que los estudiantes irán regresando será definido por cada institución en función de su plan institucional. Además, son 8.500 los docentes entre los niveles inicial, primario y secundario que retornarán.

En diálogo con Infopico, la subsecretaria de Educación, Marcela Feuerschvenger dio detalles del comienzo del ciclo lectivo 2021.

Al respecto, Feuerschvenger señaló que cada docente estará en la presencialidad de lunes a viernes, en tanto lo que irá cambiando será la frecuencia de los estudiantes.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“La virtualidad adquiere otra dimensión ahora, el año pasado fue para la conexión del estudiante con el docente, hoy es una herramienta para utilizar en otras condiciones, inclusive en la misma virtualidad en el tiempo presencial“.

Y aseguró que hoy el valor que tiene la herramienta tecnológica en el aula no es la que se le daba antes de la pandemia, “por eso estamos armando todo un proceso de formación docente continua para este sentido de la virtualidad en la presencialidad”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de entregar nuevas computadoras o tecnologías, resaltó que es un proyecto que se encuentra dentro del plan de conectividad nacional, “estamos expectantes a recibir equipamiento tecnológico para las instituciones“.

Se refirió al Colegio Agropecuario de Realicó y señaló que en el día de ayer se llevó a cabo una reunión de la subsecretaría de educación técnica con las autoridades tanto del colegio como nacionales.

“El objetivo es que con los estudiantes de Realicó, las clases tienen que comenzar. Estamos trabajando con todos los protocolos que todavía faltan y queremos ir incorporando progresivamente”.

En tanto sostuvo que “para el mes de abril van a poder habilitar las residencias e incorporar a todos los estudiantes que acceden desde otras provincias“.

Qué pasa en el secundario

En tanto, aseguró que el gran desafío que tienen es recuperar las matrículas en el nivel secundario, “queremos cuartos, quintos y sextos con los 25 o 28 alumnos que comenzaron”.

Y sostuvo que “hay una política para que eso suceda pero hay que seguir trabajando, es un trabajo del ministerio de Educación, de las instituciones y de la sociedad, un chico de 17 años tiene que estar en la escuela“.

En referencia a la carga horaria que tendrán los niños, niñas y jóvenes Feuerschvenger dijo que “sabemos que algunos quisieran contar con la jornada completa de 7 horas, otros no están conformes con la frecuencia, la educación es prioridad pero la salud también“.

“Tenemos que comenzar, estamos todos con mucha expectativa, tenemos que ir con calma. Puedo asegurar que las instituciones en lo que han previsto de sus planes institucionales, es para cuidar la salud“.

Y remarcó que no es posible romper los protocolos “ni en lo cotidiano, ni en los lugares de trabajo, ni en reuniones familiares y sociales, no debemos porque afectamos no solo nuestra salud sino la del otro, la escuela también debe cuidarse”.

Al ser consultada sobre cómo podría influir esto en la calidad educativa de los jóvenes, sostuvo que “como no es un plan de todo el año, tenemos que trabajar desde el ministerio y desde las instituciones para que la presencialidad siga aumentando”.

“Ahora los planes se aprobaron para poder empezar pero por supuesto que el desafío es en este sentido, sumar carga horaria”.

Posibilidad de una segunda ola

“Durante esta semana y junto a la directora de epidemiologia, con el área de tecnología y modernización trabajamos mucho por el sistema de trazabilidad y cómo seguir mejorándolo”.

Asimismo señaló que en el día de ayer mantuvieron una reunión con todos los intendentes de la provincia junto al gobernador, Sergio Ziliotto.

“Necesitamos seguir articulando y profundizando los vínculos que generamos en este tiempo entre el ministerio de Salud y Educación para los casos que se puedan llegar a presentar en las instituciones”.

El retorno de la actividad física

En cuanto a las consultas recibidas sobre el desarrollo normal de la asignatura Educación Física, señaló que se dará en las escuelas y que el protocolo que está siendo elaborado por la COMMISET está prácticamente aprobado.

“En el día de hoy hay que hacer una mirada general para realizar algunos ajustes pero se van a dar clases de Educación Física en las escuelas, quizá no con el formato tradicional”.

Para aquellas familias que quieran acceder a la visualización de los protocolos escolares, podrán hacerlo ingresando a la pagina web del ministerio de Educación. En el sitio podrán encontrar el protocolo general con una serie de anexos.

Continuidad de los servicios de apoyo escolar

Al respecto, la subsecretaria de Educación aseguró que tienen una tarea fundamental en este tiempo, “tienen que hacer acompañamientos ya que es necesario recomponer algunas cuestiones que tienen que ver con esos vínculos personales que nos da la presencialidad“.

“Los equipos de apoyo en esas vinculaciones, acompañamientos y recuperación tienen un tarea clave. Esto requiere de un gran entramado de acompañamiento de las trayectorias de todos los estudiantes” concluyó. (Fuente: Infopico).

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios