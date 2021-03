Jóvenes Plurales ayudan a adultos mayores a inscribirse para la vacunación

Compartir esta noticia:











La agrupación Jóvenes Plurales colabora con las personas mayores de edad para la inscripción a la vacunación contra el coronavirus.









El viernes, militantes de la agrupación Jóvenes Plurales instaló un puesto con computadores en Asunción del Paraguay y Chacabuco para ayudar a adultos mayores que tienen dificultades para inscribirse a la vacunación contra el Covid-19.

“Nos pareció una excelente idea ayudar a los adultos mayores que son un grupo de riesgo frente al Covid y que tienen dificultades para inscribirse. Por eso nos empezamos a mover en distintos barrios donde pensamos que hay mayor cantidad de adultos mayores, entrevistarnos con ellos y ayudarlos en la inscripción”, contó Simón Barreto, integrante de la agrupación interna que gobierna la provincia.

La iniciativa comenzó semanas atrás en Villa del Busto, Barrio Aeropuerto y Villa del Busto y según relató Barreto debieron perfeccionarla. “Nos costó al principio porque teníamos que volcar todos los datos y volver a llamarlos para inscribirlos, por lo que ahora optamos por instalarnos con las computadoras en el lugar y fue un éxito porque en una hora y media inscribimos a 30 personas”.

“Ya nos han llegado mensajes informándonos que les ha llegado el turno para vacunarse”, reveló.

-¿Cómo los recibe la gente?

-De manera muy respetuosa. Nosotros les contamos que estamos haciendo, que es una ayuda para que se inscriban. Y la verdad es que la mayoría nos dice que si. Otros ya están inscriptos.

Jovenes Plurales inició con la actividad solidaria en Febrero. También hubo otras agrupaciones que la replicaron como el Movimiento Evita, la CCC y Pampero (Juan Grotto).

-¿La comunicación la reciben ellos o ustedes son el nexo?

-Si tienen correo electrónico la reciben ellos pero la verdad es que la gran mayoría de las personas mayores de 70 años no se manejan con esas herramientas. Por esto creamos uno de la agrupación, nos llegan a nosotros y los vamos llamando e informandoles cuando les toca vacunarse.

-¿Hay personas que visitaron que ya recibieron dosis?

-Si y en estos días recibimos los turnos para que vayan a vacunarse.

-¿Hay temores de las personas cuando van a anotarlas ?

-Algunos no lo quieren hacer por miedo o porque no están informados. También nos ha pasado en alguna oportunidad que no quieren vacunarse por ser opositores. De todas formas la idea no es ir a discutir con nadie y la verdad que la gran mayoría nos atiende bien.

Barreto contó que el grupo está conformado por personas, en su mayoría jóvenes, que además realizan otras actividades y que se coordinan para seguir con la tarea en los barrios.

-Ustedes adhieren al proyecto político del ex gobernador Carlos Verna ¿Cómo ven la situación política actual en La Pampa?

-Vemos un proyecto sólido, con un montón de medidas de nuestro gobernador Sergio Ziliotto en cuanto a este momento de la pandemia y desde el punto de vista económico hubo mucha ayuda. La Pampa está muy bien para en relación a las otras provincias.

