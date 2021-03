El FrePam acusó al oficialismo de “mezquino” y pidió que este año haya “menos palabras y más hechos”

Compartir esta noticia:











El jefe de los concejales del FrePam cuestionó la «mezquindad» del FreJuPa por negarse a tratar proyectos de importancia para la ciudad que no sean de su bloque o del Ejecutivo, y dijo que ahora es el momento de que «demuestren en comisión que no solo van a ser palabras y lo traduzcan en hechos».









El jueves sesionó el Concejo Deliberante y el bloque de concejales del FrePam presentó una serie de proyectos para ser tratados pero, sirviéndose de la mayoría que tiene, el oficialismo se negó a tratarlos y los giró a comisión, donde la oposición denuncia que luego son cajoneados.

El concejal Pablo Pera Ibarguren recordó que “haciendo uso del reglamento interno los proyectos de comunicación, resolución y disposición, donde se dirige al intendente o se pide información, se trataban en el recinto y se aprobaba o desaprobaba de acuerdo al voto de la mayoría, ha sido así históricamente en el Concejo Deliberante, pero el oficialismo hizo otra interpretación del reglamento interno y decidió pasarlos a comisión”.

“Nosotros no estamos de acuerdo con el pase a Comisión, no solo porque no corresponde, sino porque en comisión nuestros proyectos no son tratados y mueren en la comisión que es lo que nos pasó el año pasado durante el periodo legislativo. Por eso nuestra posición de tratarlos en el momento pero el oficialismo no quiso tratarlo”, manifestó Pera Ibarguren.

-Uds cuando han tenido que acompañar proyectos lo han hecho ¿por qué no sucede al revés?

-Hay cuestiones que se pueden entender, desde el punto de vista político, pero otras de sentido común, como la instalación del banco rojo en Plaza San Martín, lo de los geriátricos y el pedido de informe por el impacto ambiental de la planta de biomasa, proyectos que no deberían caer en cuestiones políticas y ser tratadas por el solo hecho de ser cuestiones de sentido común, más allá de donde provenga el proyecto.

“Como oposición, cuando son cuestiones que entendemos son beneficiosas para la ciudad, lo presente el oficialismo u otro bloque, nosotros siempre acompañamos. No tenemos esa mezquindad”, expresó.

Previo al inicio de sesiones, la presidenta del Concejo Deliberante, Paula Grotto, pidió a la oposición que tenga “códigos” al referirse a pedidos de informes presentados “que buscan el impacto mediático y no la verdad”. Plan B Noticias había publicado el 26 de febrero pasado una compra directa de 60 docenas de empanadas, ordenada por el intendente Luciano di Nápoli, para reuniones de gabinete, entre el 20 de junio y el 30 de noviembre de 2020.

Sobre ese pedido de la viceintendenta, Pera Ibarguren sostuvo: “esperemos que este año en las comisiones podamos tener un trabajo más fructífero. Los proyectos que pedimos tratamiento hoy fueron girados a comisión. Es la hora del oficialismo de demostrar en comisión que no solo van a ser palabras sino que se van a traducir en hechos”.

“Nosotros estamos abiertos a realizar modificaciones a los proyectos para conseguir los consensos, el tema es que nos encontramos del otro lado con una barrera infranqueable”, finalizó.

