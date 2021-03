Losardo demsintió a Stornelli y dijo que la bicameral no sancionará a jueces

Compartir esta noticia:











La ministra de Justicia de la Nación Marcela Losardo se refirió a la creación de una comisión bicameral para controlar al Poder Judicial y manifestó que ese cuerpo “no va a poder sancionar jueces, eso no es constitucional”. Además, desmintió al fiscal Carlos Stornellli, que había dicho que la funcionaria lo había llamado para solidarizarse con él en la causa de espionaje.

«Lo que el Presidente planteó es que el Congreso asuma el rol cruzado de control del Poder Judicial», dijo Losardo en declaraciones a El Destape Radio.

La funcionaria explicó que «el presidente pide que el Congreso cumpla con un rol que ya tiene» y que «la bicameral será un órgano de asesoramiento, no permanente, para un asunto determinado».









En ese sentido, justificó la creación de este órgano que comenzó a construir el senador kirchnerista Oscar Parilli tras el discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa: «Hay más de 20 comisiones bicamerales, algunas de investigación», recalcó y argumentó que «lo que hará le bicameral será estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas, citar a audiencias públicas».

Además, Losardo aseguró que «lo que no puede arrogarse la bicameral son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias», es decir «no va a poder sancionar jueces, eso no es constitucional», aseguró.

En referencia a la vicepresidenta, afirmó que Cristina Kirchner es sometida a una persecución judicial. «Hay un montón de causas judiciales que tienen vicios, que tienen cuestiones que no fueron atendidas y no se ha hecho nada, entonces qué significa eso. Tengo entendido que la vicepresidenta fue llamada a indagatoria ocho veces en un día. ¿Alguien tuvo ocho indagatorias en un día? no conozco», enfatizó. «Se lo hicieron a una vicepresidenta que se ajusta a derecho», sostuvo.

En otro tema, Losardo sostuvo que el fiscal Carlos Stornelli debe ajustarse a derecho en referencia a la faltas de indagatorias por la causa de extorsión investigadas por el juez federal Alejo Ramos Padilla. «No puede entenderse como sigue siendo fiscal», sostuvo la ministra.

La funcionaria desmintió a Stornelli, quien en una entrevista en los medios sostuvo que la ministra lo había llamado para solidarizarse cuando comenzó la causa por el espionaje. «Eso es un disparate. Yo no tengo relación con el fiscal Stornelli. Yo no tengo su teléfono, ni tampoco él tiene mi teléfono. ¿A usted le parece que puedo solidarizarme? Ya empezamos a decir cualquier cosa», cruzó.

Reforma judicial

La ministra de Justicia Marcela Losardo se mostró con altas expectativas ante la inminente sanción de la Reforma Judicial en la Cámara baja: «Estamos a la espera que Diputados trate la Reforma Judicial que ya tiene media sanción», manifestó. En ese sentido reconoció que «están dispuestos» a aceptar cambios en tanto en el proyecto de Reforma Judicial y como del Ministerio Público que están en Diputados.

«La Justicia tiene que cambiar», afirmó la abogada. Sin embargo, cuestionó los dichos de la oposición sobre la intencionalidad de la iniciativa: «Antes de leer el proyecto de Reforma Judicial decían que era para la impunidad de la vicepresidenta. Siempre hubo un no para tratar la Reforma Judicial», dijo.

En esa línea, la funcionaria defendió a la vicepresidenta: «Sigue habiendo persecución judicial contra Cristina. Por supuesto. Hay muchas causas judiciales que tienen un montón de vicios. A Cristina la llamaron una vez a 8 indagatorias en 1 día. ¿A alguien le pasó eso?», cuestionó.

Losardo ironizó: «Decían que era la Comisión Beraldi, ahora dicen Comisión Parrilli» y consideró que «algunos quieren seguir como está la Justicia ahora», al tiempo que sostuvo que «queremos que los juicios no duren 20 años».

Ante la situación del fiscal Carlos Stornelli, subrayó: «Lo primero que tiene que hacer Stornelli es estar a derecho. No hay otros privilegios», lanzó.

«No se puede entender que Stornelli siga siendo fiscal, lo dijo el presidente», recordó Losardo y agregó: «No llamé a Stornelli para solidarizarme. Es un disparate. ¿Entra en la cabeza de alguien que yo pueda solidarizarme con Stornelli? Dicen cualquier cosa», apuntó.

Por último, manifestó que «no se puede seguir sin un procurador» y se refirió a la elección de uno nuevo: «El presidente envió el pliego de (Daniel) Rafecas para Procurador y en algún momento se tendrá que tratar», cerró.

