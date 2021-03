“Las expresiones paternalistas de Torroba no nos cayeron bien”

Compartir esta noticia:











Silvia Crochetti, integrante de Mujeres Radicales, salió al cruce de las declaraciones que realizó el diputado provincial Francisco Torroba sobre el pedido de que las mujeres encabecen las listas legislativas.

Desde hace un tiempo la agrupación Mujeres Radicales ha pedido para este año que las candidatas sean las encargadas de encabezar la lista de la UCR en la próxima elección legislativa, donde se disputan tres cargos de senador y tres de diputados nacional.









En declaraciones radiales el diputado Torroba sostuvo que “Creo que esto es un proceso que se está viviendo con total naturaleza. No por el hecho de ser mujer o ser el hijo de tienen que encabezar. No por el sexo hay que determinar quien encabeza”.

Además, agregó que “hoy tenemos un problema mayor que es la violencia de género, encabezar las listas no es el único problema que tiene la mujer”.

Frente a esto, Silvia Crochetti, habló con el periodista Daniel Lucchelli: “todo lo que dice Torroba es muy complejo, hasta incluso algunas palabras que ocupa, como sexo y no género, pero si coincido con él en algo, el principal problema de las mujeres es la violencia de género, pero el tema de la representación política de la mujer ahí tenemos muchas diferencias”, dijo.

“Torroba dice que son procesos naturales, si naturalmente no se ha dado este proceso o de erradicación de la pobreza o de la violencia o de ampliar los derechos, entonces hay que luchar políticamente y culturalmente”.

Indicó que el presidente del bloque “Habla de igualdad, pero acá hay que entender algo, igualdad no es equidad, hay que internalizar el concepto. Por ahí dicen que el Comité está abierto, y que quieren que haya un cartel que diga chicas pasen”.

Recordó que “en este momento hay varias mujeres Integrantes del bloque de la UCR y es un avance, pero lo que nosotros planteamos es otra cosa, si analizamos fríamente los cargos a legisladores nacionales nunca una mujer encabezó”.

Manifestó que “No hay político que haya llegado a un cargo sino hubo un cuerpo de fiscales, militancia en la calle, no somos un partido que tiene gerencial donde hay grandes empresas, estamos por militancia y aquí es donde las mujeres radicales en La Pampa hacemos la diferencia, ya que sin esta estructura, donde están las mujeres no habría candidatos”.

“Nosotros ponemos el tema en el tapete y parece que molesta que queramos que una mujer encabece. Si nosotros garantizamos que una mujer sea la primera diputada o senadora, ahí garantizamos la presencia de mujeres y esto es una lectura que no es un proceso natural como dice Torroba, sino ya hubiese llegado alguna, esto es un proceso de concientización y de lucha”.

Finalmente comentó que “Las expresiones paternalistas de Torroba no nos han caído bien. Nosotros no pretendemos una lista exclusivamente de mujeres porque iríamos en conta de la normativa, sino queremos que una mujer llegue. Hay algunas que pertenecen a un sector, otras que no pertenecemos a ningún espacio político actual, pero la idea es que no secunde a un candidato”.

