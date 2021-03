Luján le responde a García: “Los jóvenes somos verdaderos destinatarios de políticas públicas”

Compartir esta noticia:











La diputada provincial, Valeria Lujan perteneciente al FREJUPA, salió al cruce de su par del bloque de la UCR, Agustina García, quien dijo que los y las jóvenes son olvidados en el discurso del Gobernador Ziliotto: “es un contrasentido que viniendo del macrismo, nos quieran correr por izquierda”, dijo la joven de Miguel Riglos.









Luego del discurso del gobernador desde el bloque de Cambiemos en la legislatura provincial salieron algunas críticas.



La diputada oficialista Valeria Lujan recogió el guante y se expresó contestando tales críticas: “en la gestión de gobierno de Sergio Ziliotto, los y las jóvenes somos verdaderos destinatarios de políticas públicas que permiten desarrollarnos, trabajar, entretenernos y crecer en una provincia que nos contiene. Es un contrasentido que viniendo del macrismo, nos quieran correr por izquierda. Son ellos los que endeudaron a los padres de los jóvenes, a los jóvenes, a los hijos de los jóvenes y tal vez a los nietos de éstos jóvenes de hoy, con deudas a 100 años y con el crédito más grande de la historia del FMI, que por cierto se lo fugaron y los jóvenes no vimos una sola política pública para nuestro sector”.

La joven diputada, consideró que “el sostenimiento del empleo, donde muchos jóvenes trabajan, las medidas económicas tendientes a crear empleo, el trabajo conjunto entre Gobierno Provincial y la UNLPam, los múltiples cursos de formación profesional a lo largo y ancho de toda la provincia, son muestras de que hay un gobierno que piensa y trabaja no solo para los jóvenes, sino también para ellos”.

Por otro lado, criticó el pedido de legalización de fiestas clandestinas al sostener que “Es tal el grado de irresponsabilidad, que en pleno pico de casos de COVID19 pedían legalizar las fiestas clandestinas, mientras responsablemente, el Gobierno Provincial a través del área de Juventud, hacía campañas sensibilizando y promoviendo los cuidados para que no nos enfermemos y peor aún, enfermemos a nuestros familiares mayores”.

Y en igual sentido aclaró: «Yo no estoy en contra de que los jóvenes podamos divertirnos, sino que puntualmente es irrazonable pretender legalizar fiestas en pleno pico de una pandemia poniendo en riesgo el desborde del sistema de salud»

Por último, la diputada Lujan concluyó expresando que “Seamos prudentes, estamos transitando una pandemia criminal e inesperada, como para andar queriendo levantar banderas que cuando fueron gestión pisotearon desde sectores universitarios que conforman Cambiemos, el gobierno nacional y desde varios municipios de La Pampa donde gobernaron y que luego perdieron como en Santa Rosa e Intendente Alvear a donde pertenece la diputada. Los jóvenes no necesitan discursos porque no comen vidrio, los jóvenes son participes de las decisiones de nuestro gobierno Provincial y Nacional, que le brindan oportunidades día a día. No es tiempo de mezquindades políticas, sino de entre todos ayudar a transitar la pandemia de la mejor manera y con responsabilidad institucional”.

