Denuncian que el consorcio del Atuel hizo un “pozo ciego” clandestino

Vecinos y vecinas del barrio pidieron la renuncia “inmediata” de los integrantes del consorcio y denunciaron que mandó a “construir un pozo ciego al lado de una cámara séptica”.

Ayer trabajadores de la Dirección de Agua y Saneamiento de Santa Rosa trabajaron en un pozo ciego clandestino que descubrieron los habitantes del barrio Río Atuel y tuvieron que señalizarlo porque representa un gran peligro para las personas que circulan por el lugar.

Además, vecinos y vecinas denunciaron que “lo hizo y no solucionó nada porque hoy se inundó toda la planta baja”

“Pedimos la renuncia inmediata del consorcio. Hicieron un pozo, lo dejaron dos semanas abierto con el peligro que representa y ni siquiera llamó a la municipalidad como hicimos nosotros. No se entiende por qué no llamó al municipio, no tiene ganas de solucionar los problemas del barrio”, indicaron.

Desde que se quedaron sin agua en el mes de enero un grupo de vecinos y vecinas se organizaron para trabajar por el barrio y reclaman que la conducción del consorcio dé un paso al costado. También piden la regularización de los balances y la administración que llevan adelante.

