Paula Grotto pidió “códigos” a la oposición y negó que haya “algo extraño” en la gestión

La viceintendenta de Santa Rosa advirtió que la oposición “echa manto de dudas” sobre decisiones que “están respaldadas por expedientes y en la que no hay nada extraño”. También habló de la compra de empanadas.

Paula Grotto salió a desestimar las sospechas con que las que el FrePam intenta cuestionar al gobierno de Luciano di Nápoli al señalar que “últimamente hemos visto algunos proyectos que me da la sensación que buscan el impacto mediático y no la verdad. Nuestras cuentas y nuestras decisiones políticos están respaldadas por los correspondientes expedientes y no hay nada extraño”

En declaraciones al periodista Mauro Monteiro (Radio Kermés) indicó que “deseo que sea un año en el que podamos tener una convivencia pacífica y saber que antes de eso está el día a día de Santa Rosa”.

“La ciudad está en una situación muy complicada, más aliá de que se han hecho muchas obras, tenemos mucho por delante y lo vamos a encarar para seguir con las mejoras en la ciudad”, indicó,

“No nos parece bueno que primero se eche un manto de dudas sobre algunas actuaciones y después no se salga a aclarar que estaban bien hechas las cosas”, demandó,

“Deseo que sea un año con códigos claros, con verdades y por su puesto, con mucho trabajo, como hicimos el año pasado, que pese a la pandemia, pusimos sesionar y trabajar casi al mismo ritmo que en 2019”, dijo.

Sobre el trabajo agregó que “nos dimos cuenta que necesitábamos más tiempo de elaboración y de trabajo en las comisiones, desdoblando los días” y anunció que “desde este año van a funcionar los lunes y martes para poder conseguir el contacto con todos los actores sociales”.

Consultada sobre la compra de empandas para las reuniones de Gabinete, Paula Grotto, dijo que “sinceramente me parece una cuestión muy menor, que el monto de dinero es ínfimo. La difusión de eso es una cuestión que tenía más que ver con el desprestigio de la política que con algo serio”.

Agregó que “las reuniones de gabinete duraban 4 o 5 horas, eran bastante intensas, allí debatíamos cada proyecto de cada secretaría que estaba en el Concejo. Me parece una tontería…”, finalizó la viceintendenta de Santa Rosa,

