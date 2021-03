Haz lo que yo digo…

Compartir esta noticia:











Un conocido militante peronista y cadete de Santa Rosa contó que le hicieron una multa por atender el teléfono para tomar un viaje. Los que se la hicieron, ocupaban una rampa para personas con discapacidad.

Damián Butsto, militante peronista y referente de la Cooperativa de Cadetes, contó en su red social Facebook que le hicieron una multa por atender el teléfono por el cual la central le avisa que tiene que hacer un viaje.

Intentó explicarlo pero los policías le dijeron que hacían su trabajo. En ese momento, Damián Busto ve que la moto de la fuerza estaba estacionada obstruyendo la rampa para personas con discapacidad.

“Y hoy me tocó a mí vivir el abuso de autoridad, tres policías me hicieron una multa por atender el teléfono para ganarme un viaje”, relató.

“Es su trabajo me dicen”, le responden los policías. “Cuando noto que uno de sus vehículos se encontraba estacionada en la rampa inclusiva” les dijo “si es tu trabajo hacéle la multa a esa moto. Me trató de maleducado, lo cual no lo soy pero si soy un trabajador que voy a defenderme de sus atropellos”, finaliza el relato de Damian Busto.

