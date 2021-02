Compartir esta noticia:











Sandro Abel Clérici, perteneciente a la agrupación “La 89” que busca recuperar el club San Martín, contó que hay muchas personas que respaldan el reclamo. Además, anunció que postergan la mateada familiar de hoy, para que el próximo domingo más personas participen de la jornada.

La Agrupación “La 89” continúa con la convocatoria a vecinos y vecinas de la popular barriada de Villa Santillán para recuperar el club San Martín.

“La 89” es una agrupación que integran exsocios, exdirigentes y exjugadores que se conformó para recuperar el Club San Martín y hasta se presentaron ante el Gobierno Provincial para que se conforme una comisión normalizadora y que tendría por objeto abrir el registro de socios en principio, y después convocar a una asamblea para designar nuevas autoridades del Club San Martín.

Clérici contó que se tuvo que tomar este pedido porque actualmente al club: “Lo consideramos perdido porque hace 17 años está a cargo de una familia, la mamá es la presidenta, el hijo el vicepresidente. Hay familiares y amigos que no permiten que el club convoque a gente a asociarse”, dijo en declaraciones a LU 100.

-¿Fue difícil reencontrarse?

-No, fue por una cuestión de sentimiento, el común es San Martín. Muchos fuimos exjugadores, otros hinchas y queremos que vuelva la actividad social y cultural como cuando se fundó el club, y ahora no hay nada más que una canchita de fútbol cinco con fines comerciales”.









-¿Qué recuerdos buenos tienen de la época de la niñez?

-Mi familia vivía en la calle Allan Kardec en frente estaba el estadio Malvinas Argentinas. Cuando volvía de hacer infantiles en Atlético Santa Rosa porque San Martin no tenia, me cruzaba al frente y me iba a jugar con los hijos de los jugadores de la primera de San Martín hasta las 22 horas.

“También había coros, bailes. Era un club que tenia mucha vida social y se perdió todo. Se realizaban un montón de actividades como básquet o cesto, y ahora sólo hay una canchita de futbol cinco que tenes que pagar para entrar”.

-¿Las autoridades que están llegaron por una elección?

-En su momento sí, tendría que ver bien, pero fue a fines del 2002 o 2001 por esa época que están en el club.

-Entonces, ¿desde ahí empezó a cerrarse esa vida y terminaron expulsado a los que iban?

-Si totalmente, hemos hablado con socios y gente que iba en la lista con ellos y fueron dejando porque no eran tenidos en cuenta.

-¿Cómo se puede ser socio?

-El estatuto dice para que ser socio, dos socios te tienen que presentar ante la comisión directiva y después la comisión lo evalúa en asamblea, y ahí deciden si sos socios.

-Algo muy discrecional

-Para ser un club social, cultural y deportivo, algo demasiado discrecional.

-Había una escuela de boxeo al lado de la cancha, ¿sigue ahí?

-Sí está, pero no pertenece al club.

-¿Vendieron parte del predio conocido como “la Quinta de las Monjas”?

-Sí, esta confirmado que vendieron casi tres hectáreas. Debió haber habido una asamblea para aprobar dicha venta, pero no sabemos si la asamblea se hizo, si se publico el edicto, no tenemos ninguna información.

“Nosotros lo que pedimos fue potestad dentro del estatuto de Personalidad Jurídica debido a las irregularidades y que se convoque una junta normalizadora con eso nosotros queremos volver tener el club para la gente. Hicimos la nota que corresponde al director de Personalidad Jurídica y el martes pasado hicieron el descargo, por ahora no tenemos conocimiento de lo que dijeron.

-¿Cómo les fue con la primera mateada?

-Muy bien tuvimos una respuesta muy buena de la gente a pesar de que no nos acompañó el clima, pero hubo 200 personas y faltó mucha gente grande dolida que no pudo ir y quiere volver al club. Nosotros vimos al club en su esplendor. La respuesta es muy buena, hay muchos que nos apoyan.

-Se viene una nueva mateada

-Estaba pensada para hoy, pero la pospusimos una semana más, para el domingo 7 de marzo. Nos vamos a juntar en la plaza Martin Fierro a las 19 horas. Tenemos pensado alguna actividad cultural, hacer sorteos de camisetas y barbijos del club y charlar con la gente como vamos avanzando.

