La Provincia devolverá el dinero de una multa de 50 mil pesos mal cobrada a un veterinario

Compartir esta noticia:











EL 10 septiembre de 2020 Plan B Noticias informó que un laboratorio móvil veterinario fue detenido en la ruta 188 y obligado a pagar más de 50 mil pesos en el momento para seguir con su tarea. Cinco meses después, le dieron la razón al descargo y les devolverán el dinero

Los veterinarios Javier y Arturo De la Mata denunciaron que efectivos de la policía de La Pampa los trataron como “transportistas” y les cobraron una multa para ir a trabajar a un campo en septiembre del año pasado.

“Aprovecho para hacer pública una situación ridícula vivida (el 10 de septiembre) en la ruta nacional 188, en el acceso de Maisonave, La Pampa. Un retén policial nos detuvo, y nos solicitó la verificación técnico vehicular anual (VTV) por considerar nuestro laboratorio móvil como vehículo de carga.”, iniciaba el relato que Plan B Noticias publicó.

Luego de las explicaciones del caso, la Policía insistió en que estaban en infracción y los obligó a pagar 51.540 pesos, 30.924 por la infracción y 20.616 para la cooperadora policial de General Pico. Para continuar, tuvieron que hacer la transferencia inmediata.

A 155 días de la multa, la Dirección Provincial de Transporte consideró que “mi vehículo es de uso privado, que no infringí la Ley Provincial de Transporte N° 987 y que debería reintegrarse el monto de la multa”, contó el veterinario.

Por ello le aceptaron el descargo, anularon el acta de secuestro y le devolverán los $ 51.540,00

“Queda acreditar, cosa que haré, por que obran en mi poder los comprobantes, que la Transformación efectuada a mi vehículo, cumple con las Condiciones de Seguridad Activas y Pasivas que exige la reglamentación, que están certificadas por la Empresa Carrocera firmadas por un Ingeniero Mecánico habilitado y que la Empresa Carrocera está debidamente habilitada”, explicó Javier De la Mata.

“Si bien esta disposición no repara el daño moral que me ocasionara el procedimiento policial, no paga el lucro cesante que me provocó el secuestro, ni me devuelve interés y/o ajuste por inflación, cosa que haría el estado provincial, por ejemplo, ante una demora en el pago de un impuesto, me da la razón y demuestra que se cometió un exceso de autoridad, en todo caso un acto de injusticia”, finalizó el veterinario.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios