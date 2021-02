Elecciones: “Hay que poner mujeres y que no respondan a los intereses de los mismos tipos de siempre”

Compartir esta noticia:











La diputada provincial, Agustina García, se manifestó a favor de que las mujeres encabecen la lista de diputadas y senadoras en la próxima elección. Además, sostuvo que se debe ir en una alianza con el PRO, pero sin el expresidente Mauricio Macri no la exministra Patricia Bullrich.

La legisladora fue entrevistada en el programa Las Dos Verdades por Radio Mitre Santa Rosa, donde fue consultada sobre el pedido de parte de las mujeres del radicalismo que piden encabezar las listas legislativas: “coincido 100%. Quienes militamos dentro del partido y nos toca ser mujeres sabemos que hay una situación desigual, y más, cuando hay cargos, cuando hay poder de por medio, ya que los nombres son siempre los mismos y los que discuten siempre son los mismos cuatro”, dijo.









Indicó que “Hemos sido vapuleadas. Hemos tenido grandes mujeres en nuestras filas que nunca han llegado a ocupar grandes cargos dentro del partido y eso es preocupante”.

Señaló que en La Pampa “el radicalismo nunca ha llevado una candidata encabezando una lista de senadores o diputados nacionales. Hoy tenemos cuadros femeninos excelentes y no los tienen en cuenta. La realidad es que ya no estamos más para llenar listas”.

-Dijiste cuatro, serían Marino, Torroba, Kroneberger, Berhongaray y también no sería un quinto Altolaguirre

-Puede ser.

-Se difundió mucho el proyecto de paridad de género que todas las mujeres más allá del partido que pertenezcan, aprobaron, pero si eso no se traduce en un cargo expectable, al final queda en nada

-Es que lamentablemente es así, como fue el cupo femenino, porque al final uno de tres lugares tenía que ser para la mujer y siempre nos daban el tercero.

“No está bueno que obliguemos a los varones a que nos pongan en la lista en un lugar expectable a través de una ley. Ojalá esto se hubiese dado de forma natural, pero sabemos que no es así y tenemos que acudir a presentar y aprobar un proyecto de una ley de paridad de genero para que las mujeres puedan estar, si no ni eso, y te diré que algunos levantaron las manos hasta temerosos”, cuestionó.

-¿Propios?

-Propios y ajenos, no es algo que sea extraño a ningún espacio político, en cada uno es igual. Las mujeres no encabezan ni forman parte de un lugar expectable. El PJ si ha llevado senadoras y diputadas nacionales, pero es porque ellos al ganar la elección meten dos y siempre ha sido la segunda.

-No crees que llega un momento que ustedes tienen que dejar de votar a los mismos de siempre, salirse de esa estructura partidaria, porque no va a hacer por las buenas, porque estas cuatro personas se siguen juntando, siguen orquestando, ¿no ha llegado el momento de aleccionarlos con votos?

-Puede ser, pero ojo, yo digo que hay que poner mujeres, pero que esas mujeres no respondan a los intereses de estos cuatro tipos de siempre, porque buscan alguna mujer que tenga mayor llegada o puedan dominar de la mejor manera para poder seguir siendo ellos, eso no está bueno. Me parece que como partido nosotros debemos replantearnos quienes queremos que sean nuestros candidatos y cuando no nos gusta tenemos una gran herramienta que es la Convención Radical, que ahí se define cuál es el rumbo de este partido y es ahí donde tenemos que apuntar.

-¿Dentro de Cambiemos o separados?

-Particularmente creo que dentro, y apuntó a la última foto que vimos hace dos meses, sin Macri y sin Bullrich.

-Sin Macri sin Bullrich, es posible que de otro lado haya una tacha inversa de nombres del radicalismo

-La UCR es el partido que tiene mayor estructura dentro de Juntos por el Cambio y hay que poner algunas condiciones. Nosotros en el gobierno de Macri no nos tuvieron en cuenta absolutamente en nada. En la Convención Nacional lo hablamos de marcar condiciones para que no nos dejen nunca más afuera, y creemos que si van los mismos que nos dejaron afuera va a seguir ocurriendo.

“Por otro lado, con Patricia Bullrich no coincide con nuestros ideales, nuestros pensamientos y nuestra forma de hacer política en lo absoluto, diferente es el caso de Rodríguez Larreta que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un radicalismo protagonista en el gobierno y eso suma a una coalición de gobierno y no electoral”, concluyó.

