Berhongaray recorrió localidades del interior

En el marco de sus recorridas por la provincia de La Pampa, el diputado nacional Martín Berhongaray y el abogado Javier Couly visitaron el lunes 22 de febrero la localidad de Bernasconi donde analizaron la situación local y provincial junto el intendente Miguel Kittler y al vice intendente Raúl Azcárate.

A continuación mantuvieron una reunión en la localidad de General San Martín con el intendente Raúl Espir, el Secretario Municipal Gustavo Funk, la Secretaria de Hacienda Melisa Santoro, las concejalas Jésica Sibert y Cristina Kozic, y el Secretario de Deportes y Adultos Mayores Lucas Lazaric. En horas de la tarde la jornada continuó en la localidad de Alpachiri, en el marco de un encuentro que mantuvieron con la ex intendenta Nidia Ancín.

El miércoles 24 de febrero en compañía del ex intendente de Carro Quemado Luis María Orgales recorrieron la localidad de Eduardo Castex junto al ex diputado provincial Sergio Pregno y mantuvieron un encuentro en ámbitos del Municipio con la intendenta Mónica Curutchet y el Secretario de Gobierno local Luis Ordoñez. La recorrida prosiguió por la localidad de Ingeniero Luiggi junto al vice intendente de Victorica Luciano Maceda, donde se reunieron y analizaron distintas cuestiones del ámbito local, provincial y nacional junto a la ex concejal Soledad Mir y Federico Fernández.

El jueves 25 de febrero Martín Berhongaray acompañó a la diputada provincial Lorena Clara y al vicepresidente del radicalismo santarroseño Sandro Martín en la visita por las localidades de Intendente Alvear y Bernardo Larroudé, finalizando la actividad en un encuentro que mantuvieron junto al intendente José Luis “Bora” Gallotti y al Secretario de Gobierno Ricardo Talone.

