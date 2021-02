Romina Regis y la libertad de su agresor: “lamentablemente, no creo en la justicia”

Compartir esta noticia:











La docente de Caleufú, Romina Regis, aseguró que tiene miedo y está desilusionada de la justicia. Agradeció el acompañamiento de otros estamentos del Estado. “Están todos menos la justicia”, se lamentó.

Acostumbrarse al miedo. Romina Regis camina por las calles de Caleufú sabiendo que su agresor, José Luis Soto, ya está en libertad y con una restricción de acercamiento.

Romina no oculta su miedo y aseguró que está indignada ante la libertad de su agresor. “Él quedó en libertad y estoy indignada y con bronca, nunca le alcanza nada a la justicia”, dijo. “La fiscal que me tocó nunca hizo averiguaciones de la denuncia presentada y la tomó como algo mínimo. Por eso los resultados que tenemos, no solo conmigo, sino en el país. Solo basta mirar la estadística”, dijo.

“Ahora él, está en libertad, con las restricciones hacia mí, de 200 metros y nada más. Él quedó libre y anda en el pueblo. No tiene tobillera ni nada. Yo tengo el botón antipánico y un policía, en casa por noventa días”, indicó al periodista Daniel Lucchelli.

Romina afirmó que realiza todas sus actividades diarias como docente y ciudadana, en compañía de un efectivo policial. “En el caso de mis hijos, los movilizo a lo de mi papá o alguien, luego las vuelvo a buscar para que no se queden solas. Una situación comprometida, cuando debería ser al revés”, agregó.

Con respecto a la situación judicial, Romina dijo que se están investigando diferentes hechos “Hay muchas cosas por hacer, y al intervenir más querellantes, se están dando cuenta de cosas que la justicia no se da cuenta”. Ahora intervienen Niñez y Adolescencia, la Secretaría de la Mujer y hay un perito que intervendrá en las causas de violencia de género en La Pampa, pero algo en la justicia está fallando”.

“Ahora empecé a leer el libro de Carla Figueroa. Hay que ver a los fiscales y jueces que se nombran. Y me da bronca porque caí en esa situación. Yo tengo miedo. A mí la policía me protege por noventa días, ¿pero quién me garantiza que no él no quiera matarme después de ese tiempo?, se preguntó Romina Regis.

“En todo ciclo de violencia de género hay un momento de calma y otro de euforia. Estamos en el momento de calma, pero vamos a ver qué pasa a los noventa días”, dijo la docente de Caleufú.

Lamentablemente no creo en la justicia. Ahora se pusieron un montón de movimientos otros estamentos del Estado, están todos menos la justicia. Las herramientas del Estado están, pero la justicia no les da lugar”, cerró.

