Opositores pampeanos marcharon contra los vacunados vip y el Gobierno de Alberto Fernández

Desde las 18 horas se concentraron en la exestación del Ferrocarril de Santa Rosa para pedir que el país no se convierta en “Argenzuela”, en defensa de “la República y la Justicia” y bajo el lema “renuncien vacunados vip”.

Una vez más, varios de los referentes del macrismo pampeano se mostraron en la marcha opositora realizada en la capital provincial.









Estuvieron la diputada Laura Trapaglia, el diputado Martín Ardohain, el concejal Marcelo Guerrero, el referente de UNIR, Juan Carlos Passo, el secretario Político del PRO, Miguel Solé, entre otros opositores.

El diputado provincial, Martín Ardohain, dialogó con Plan B, donde manifestó que la movilización de hoy “es una convocatoria de la gente. Fue una semana muy difícil y se siguen sumando las decepciones a un gobierno nacional que prometía aumentos de sueldos, transparencia y lamentablemente esto no se reflejó”.

“La gota que rebalso el vaso esta vez, fue lo del Vacunatorio VIP o el mal uso de la vacuna que hicieron. Por eso se hizo una movida muy grande en las redes sociales de ciudadanos comunes harto de todo”.

Destacó que se hizo presente al igual que otros legisladores y referentes porque: “vamos a estar done la gente reclama. Además, es inentendible, dijeron que iban a priorizar la salud, nos tuvieron un año encerrado y pasó lo del Vacunatorio VIP. Si la prioridad era la salud no puedo imaginarme como está la economía”.

Al ser consultado sobre la vacunación del jefe comunal de Intendente Alvear sostuvo que “para mí son errores no forzados del gobierno. Ellos hicieron los protocolos los redactaron y los aprobaron. Si los intendentes eran prioridad lo tendrían que haber puesto en el protocolo y nadie se hubiese quejado, al igual que los ministros. Eso lo decidía el gobernador”.

Continuó indicando que “Lo que vos no le podes hacer es dar un mensaje a la gente que la prioridad es la educación, la salud, los adultos mayores y después pasan estás irregularidades. Yo no tengo nada contra los intendentes es muy probable es que sean prioridad, pero pónganlo en los protocolos. Lo que no podemos es jugar con la gente ni con los adultos mayores”.

-¿Le van a pedir explicaciones al gobierno provincial sobre la situación de acá?

-Obviamente, hemos hecho un pedido de informe que hagan un plan de vacunación bien detallado y que digan quién se vacunó y quién no. Por favor llevemos tranquilidad a la gente y transparencia.

-¿Cómo ves que vacunaron al hijo de Moyano, mientras la ministra de Salud no está vacunada y se contagió?

-Es una locura que chicos jóvenes que gozan de muy buena salud hayan tenido esta inconsciencia. Yo creo que no lo han pensado. Un pìbe joven que se vacunó que seguramente tiene abuelos o los amigos tienen abuelos y el usa una vacuna de las escasas que había en el país, creo y quiero pensar que no lo pensó, es una locura.

Ampliaremos

