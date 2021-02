Vacunan en Santa Rosa a mayores de 80: “Un pasaporte a la vida y a la libertad”

Compartir esta noticia:











En el Vacunatorio del Centro Sanitario de Santa Rosa, se comenzó con la vacunación contra la COVID-19 a personas mayores de 80 años. En la jornada de hoy se fue llevando adelante a buen ritmo para quienes contaban con su turno. La mayoría reconoció el esfuerzo del personal de Salud Pública en su tarea de contención a la población.









En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, la jefa del Servicio de Vacunación del Centro Sanitario, María Elena Brilz, destacó la importancia de que todas las personas se anoten en la página: vacuntate.lapampa.gob.ar, “para que cuando corresponda podamos colocar la vacuna, sin obligatoriedad. Esta semana estamos con la actividad de colocar la vacuna a mayores de 80 años, en toda la provincia de La Pampa”.

También está prevista la vacunación para los docentes activos de 50 a 55 años, de nivel Inicial y Primario.

Los mayores fueron citados para un determinado día “y toda aquella persona que no puede venir, nosotras hacemos anotaciones en una planilla y vamos a domicilio para las personas que no se pueden mover. Y en el caso de que algún familiar lo quiere traer, nos acercamos al auto”.

La jefa del área señaló que “la idea es que entre todos nos respetemos en cuanto a distancia y el uso de barbijo. Si bien tenemos la vacuna en una primera y segunda dosis, tiene una cobertura, pero lo tenemos que reforzar con los cuidados como lo venimos haciendo desde el primer día”, concluyó Brilz.

La vacunación, “un pasaporte a la vida”

«Un pasaporte a la vida y a la libertad», así comenzó expresando uno de los vacunados en la jornada de hoy.

Raúl, de 83 años, comentó que estaba con muchas expectativas por recibir la vacuna, “después de tanto tiempo de estar guardados, cuidándonos en lo posible. En mi caso fue muy rápida la contestación después de anotarme, lo que implica que esto funciona correctamente. Veo que están llegando también muchas vacunas que se la van a dedicar a los docentes. Espero que se pueda resolver el problema en la educación, que los chicos y los maestros puedan ir a la escuela. Es importante que haya educación y que se vayan abriendo los lugares de trabajo, despacio, como lo hemos respetado hasta ahora”.

Dijo que se anotó en la página y en 6 días le salió el turno. Recordó que hay que seguir con los cuidados por bastante tiempo más. Raúl destacó que “todo el personal de Salud hizo un gran esfuerzo, que tal vez no lo sepamos valorar. He visto el esfuerzo que ha hecho el Gobierno en montar una estructura adicional donde tuvieron que prever los lugares, capacitar personal, entre muchas otras cosas de importancia”.

Juana María, de 85 años, dijo que su hijo lo anotó y la acompañó a vacunarse. “Me parece positivo para toda la población y fundamentalmente para nosotros. A mí me da seguridad. Esperemos la segunda dosis, me han dicho que esto no es complejo, que no trae ninguna consecuencia, así que yo estoy muy tranquila”. Comentó que está bien organizado, hay sillas y un toldo por el sol. “Va bastante rápida la atención”.

Una pareja que se acercó hasta el vacunatorio, dijeron que se anotaron los dos, aunque el turno era para el señor de 83 años y la señora tiene 77. “A la edad nuestra es fatal, si a uno le tocara. Nosotros no vamos a ningún lado, salvo los mandados. Así que seguimos con los cuidados”.

En cuanto a la vacunación VIP, dijo “en eso estoy en la vereda de enfrente. Pareciera que en La Pampa eso no sucede, por suerte. Confiemos que ahora tome un ritmo normal, que es lo que estamos necesitando. Los maestros tienen que estar protegidos, eso lo veo muy bien. El turno fue una sorpresa porque no lo esperábamos tan rápido. El contagio puede estar, pero ya vamos a tener los anticuerpos, por lo cual sería más leve, menos riesgoso”.

Carlos de 83 años, expresó que lo inscribió su hija. “Además estoy en un Centro de Jubilados donde se anotaron a los socios que se quieran vacunar. Me llamaron rapidísimo, esto anda muy bien. Ojalá toda la gente hiciera lo que nosotros, esperar la segunda dosis pero a seguir cuidándonos. Es muy difícil sobre todo en la gente joven. La parte económica está muy difícil y todo caro”, aunque se esperanzó que con la vacuna de a poco volverán las actividades.

