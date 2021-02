Pepa: “hace siete meses pedí la urgente reparación de la Ruta Nacional 188”

Compartir esta noticia:











Ante los insistentes reclamos recibidos y el lamentable siniestro que tuvo lugar en la ruta nacional N° 188 en nuestra provincia, el diputado Eduardo Pepa se refirió al proyecto de ley que presentó en agosto del año pasado, pidiendo que el Poder Ejecutivo Provincial gestiones ante Vialidad Nacional, las urgentes reparaciones de la RN188 entre Meridiano V y la provincia de San Luis.

“El trayecto de la RN188 que pasa por La Pampa, presenta un importante deterioro hace años, lo que representa riesgo de vida para los conductores que la transitan.”

En el día de ayer en declaraciones al canal televisivo Somos La Pampa, el diputado manifestó que “los vecinos de las localidades del norte de la provincia como Larroudé y Lagos están muy preocupados por el estado de la ruta, la cual en muchos sectores de su recorrido ha dejado de existir por el gran deterioro.”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

El diputado remarcó que “la RN188 es una ruta que une el Atlántico con el Pacífico, comienza en Rosario y en Junín se unifica con la ruta 7, por lo cual es muy transitada por camiones y vehículos particulares”

“En el mes de agosto del año pasado presenté un proyecto para promover la reparación urgente de esta ruta, hay un tramo por ejemplo entre Larroudé y Banderaló, unos 20km en el límite con la provincia de Bs As, en los cuales los vehículos deben ir por la banquina. Lo mismo pasa a la altura de Hilario Lagos. He solicitado también la señalización de los cruces de la ruta provincial 7 y la RN188, la ruta 100 donde ha habido infinidad de accidentes y la ruta 101 que es la que sale de Realicó hacia la localidad de Falucho. Todos estos cruces no cuentan con iluminación ni señalización”

Pepa enfatizó que “espero que el proyecto de reparación de la RN188 se encuentre entre los prioritarios cuando comiencen las sesiones el próximo 1° de marzo y obtenga el beneplácito de todos los diputados, por el bien de los ciudadanos que la transitan diariamente” finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios