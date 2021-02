Marín declaró en la causa por el espionaje ilegal: “hay sectores del periodismo que tiran cualquier banana”

Compartir esta noticia:











El diputado provincial fue mencionado y sobreseído en una causa que la justicia federal determinó que “fue armada” por la Agencia Federal de Investigación.

Espartaco Marín declaró este martes en la causa judicial donde se investiga el espionaje ilegal a dirigentes políticos en distintos puntos del país. “Me interesa desentrañar quien me involucró en una causa armada donde aparecía en un listado de personas que supuestamente estaban involucradas en distintos delitos”, dijo.

“En esa causa se me sobreseyó y a partir de ahí se inició una investigación en un juzgado federal de en Lomas de Zamora, de la que se produjeron distintos desprendimientos. En La Pampa hubo el mismo sistema, la misma metodología, por lo que me constituí como querellante para desentrañar quien fue, o quienes fueron los autores de esto”, dijo al programa Las Dos Verdades de Mitre Santa Rosa.

“Que se dirima la falta de responsabilidad de un medio de comunicación en filtrar una investigación sin tener conocimiento de la causa. Y si la tenía, es peor, porque la habrían tenido antes que los supuestos imputados”, solicitó

Recordó que “una cosa fue cuando esto se armó en 2016 y otra fue cuando se difundió en 2019 previo a una elección legislativa”.

Marín es uno de los querellantes que busca “esclarecer la operación de prensa y política que me tuvo como uno de los mencionados, nada más y nada menos que dos semanas antes de una elección”.

El espía en La Pampa

Sobre la mención de Alan Ruiz, espía de la AFI que antes fue funcionario del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Carlos Verna cuando el ministro era Juan Carlos Tierno, Espartaco Marín mencionó que “lo que siento es que no pueden ser muchas casualidades, yo de por sí no creo en casualidades, soy más bien de creer en las causalidades”.

Sobre la forma en que se dio a conocer la falsa investigación Marín indicó que “a mí no me interesa si fue un funcionario municipal el que se lo llevó a la prensa. A mí me importa lo que decía el exespía Bertolini para saber quién era el que lo llamaba insistentemente para que se me involucrara en una casusa que él consideraba que era una causa armada y por lo que terminaron armando una operación de prensa”, resaltó.

Quedó claro, como dijo el juez Baric cuando me absolvió, que “esto era una excursión de pesca que no tenía ni ton ni son”.

“A mí me interesa establecer las responsabilidades de quien armó la casusa, si son periodísticas, de la política, de la justicia, porque si se hizo una vez, se puede volver a hacer”, señaló.

Agregó que quiere saber “por qué me involucraron a mí con personas que no conozco, con presos de otros lados, armando como que esto fuera un gran cartel”.

Apoyo

El legislador justicialista aseguró que la operación no lo sacó de la agenda política y resaltó que “escuché declaraciones del Gobernador Verna manifestando lo burda que había sido la operación, mis colegas se manifestaron”

“Que después algún sector de algún partido se haya beneficiado, de eso no me cabe ninguna duda. Dentro del movimiento nacional hay distintos sectores, a algunos les dolió como me dolió a mí porque ayer fui yo pero mañana puede ser otro”, destacó.

“Después hay de todo, pudo haber alguno que se haya beneficiado, y ahora, se dio vuelta la taba. Recuerdo a dirigentes de la oposición que decían que esto se tenía que investigar a fondo y ahora yo ahora digo lo mismo”, adelantó.

Sobre el rol de los medios, dijo que “hay sectores del periodismo que desesperados por una primicia tiran cualquier banana”

Aclaró que “hoy soy querellante penal y la posterior acción puede ser civil de acuerdo a lo que se desprenda de las responsabilidades penales. Mañana se verá lo que se desprenda de esta causa y si se desprende que fue una operación de prensa, está claro que para hacerla se precisa un medio”, acusó.

Por último dijo que “me llamó la atención la actitud del fiscal que tenía la causa y que casualmente se le filtró la investigación a los medios dos semanas antes de las elecciones, y de un fiscal que ya no está más acá en La Pampa. Eso deberá investigarlo la justicia”.

