Legisladores patagónicos se reunieron por la Ley de Ganancias

Por iniciativa de la senadora Nacional Norma Durango y el diputado nacional Ariel Rauschemberger, se realizó esta mañana una reunión remota de las y los legisladores nacionales patagónicos, para abordar aspectos del proyecto de Ley por la modificación del impuesto a las ganancias.

Participaron diputados y senadores del Frente de Todos de todas las provincias patagónicas, y por La Pampa los cinco representantes peronistas. En el encuentro virtual se conocieron detalles de la respuesta que recibieron las y los legisladores por parte del Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja Carlos Heller, a las inquietudes planteadas por las y los parlamentarios entorno al beneficio patagónico.









Las precisiones de Heller indicaron que “la reforma proyectada por el proyecto 6960-D-2020, sustituye el inciso c) del artículo 30 de la ley de impuesto a las ganancias, no viéndose modificado, por tal motivo, el párrafo correspondiente al cómputo de deducciones personales incrementales del 22%, el que no forma parte de este párrafo de acuerdo a lo que dispone el índice del Anexo II del Decreto 824/19, texto que ordena la ley del gravamen.

De acuerdo al ordenamiento citado, el tercer párrafo del artículo 30 de la ley de impuesto a las ganancias, no afectado por el proyecto 6960-D-2020 es el que enuncia: “Cuando se trate de empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados que vivan en las provincias y, en su caso, partido, a que hace mención el artículo 1° de la Ley N° 23.272 y sus modificaciones, las deducciones personales computables se incrementarán en un VEINTIDÓS POR CIENTO (22 %)” dijo Heller a las y los legisladores patagónicos.

La interpretación técnica citada por el presidente de la comisión asevera que el incremento en las deducciones del 22% para las y los empleados en relación de dependencia, y jubiladas y jubilados que vivan en la región Patagónica, definida en el Art. 1o de la Ley 23.272, no se modifica en el Proyecto 6960-D-2020.

Las y los legisladores patagónicos de ambas cámaras, continuarán trabajando en conjunto este tema.

Comentarios

