Malestar docente por el sistema de designaciones

El sistema “Voz por Vos” comenzó a funcionar cerca de las 22 horas, dos horas después de lo anunciado. Docentes de distintos niveles no contaban con la información necesaria para poder buscar trabajo.

Varios docentes intercambiaron información por redes sociales y grupos específicos donde se repetía la misma queja: “no te deja entrar”, “entro pero no aparecen los cargos”, “recién ahora informan que no es para todos”.

Los mensajes comenzaron a reproducirse después de las 22 horas y la mayoría de las quejas le apuntaban al gremio UTELPa, “por haber permitido esto con poca información” y a los técnicos de la cartera educativa por las fallas en el servidor.

A las 21:30 una docente interina comentó que “me dice que no hay cargos para mi sección y tengo tiempo hasta mañana a las 9 de la mañana para tomar horas”.

Otro docente se metió al sistema para buscar horas comunes y tampoco le aparecían espacios curriculares. Al enviar un correo a Educación, le respondieron que “mañana es solo para interinos desplazados”, lo que contrastó con la interina desplazada que tampoco encontraba sus horas.

La información cambió el panorama de muchos docentes que se quejaban pero “llegó tarde, nos hicieron esperar más de dos horas”.

Cambios

Una docente le comentó a Plan B que “el año pasado era distinto, vos entrabas al sistema, veías las horas, y luego mandabas un correo manifestando interés por las horas. Ellos tenían el puntaje y si te correspondía, te llamaban y las tomabas. Se ve que eso es mucho trabajo y lo quisieron hacer así, sin explicar nada, y con la anuencia del gremio”, indicó.

Otro mensaje recurrente indicaba que no estaba habilitada la pestaña “designaciones” en el sistema.

A las 21:45 en el grupo Docentes La Pampa, una persona que reunía los requisitos para participar de las designaciones este día, preguntó “Hay algún interino desplazado que ya le hayan habilitado la pestaña Designaciones y las salas? A mí sí y sólo me aparece una sala de Toay, las de Santa Rosa no”

Al ver ese mensaje, otra docente consultó “¿solo es para desplazados? Porque me aparece designaciones en el menú de voz por vos pero, después cuando abro dice ‘no hay salas disponibles’. Está bien, si igual mando mail al tribunal como el año pasado? No entiendo nada”, cerraba.

“Buenas Noches… siendo las 22:12 del día 23/2… NO ESTA HABILITADA LA SALA PARA LAS DESIGNACIONES DEL DIA 24/2, sabiendo que tenemos hasta las 9:00 del mismo día de designar, y que mañana muchos de nosotras a las 8 hs ya estamos en nuestros lugares de trabajo… que falta de respeto… cada rato entrando al sistema que no responde. ¿Tenemos que pasar la noche sin dormir para poder registrarnos? Pregunto, sé que al Ministerio no le importa… pero igual lo escribo para que quede registrado que nos siguen jodiendo y riéndose del docente”, añadió otra persona.

Al final, varios de los docentes se enteraron, más de dos horas después de intentar conocer la oferta educativa, que era solo una convocatoria para interinos desplazados. Sin embargo, Plan B pudo constatar que al menos una mujer que reunía esas condiciones, tampoco había accedido a la sala de designaciones pasadas las 22:30.

