Lima resaltó la gestión de Ginés: “el gobierno anterior dejó vencer cientos de dosis de vacunas”

El edil del Frejupa, Juan Lima, destacó el trabajo realizado por Ginés González García en el área de salud. Destacó su militancia a favor del aborto y recordó que la gestión de Macri redujo el área a una Secretaría.

A través de un posteo en las redes sociales, Lima valoró su aporte como sanitarista y resaltó la aprobación del proyecto de legalización del aborto, entre otros aspectos de su gestión.

“Ginés Gonzalez García presentó formalmente su renuncia. Luego de haber cometido un error, que no se le perdonó. Un error que seguramente; cavará hondo en la memoria de muchos y que instalarán, tal como acostumbran, los medios de comunicación opositores, como el “vacunatorio vip”, respondiendo siempre a un interés propio, que muy lejos está de ser el interés por el pueblo”, dijo.

“La memoria, evidentemente para este grupo de operaciones, es altamente selectiva. Como lo son también, sus criterios morales.

Instalarán de Ginés su tal vez, único error como funcionario, pero jamás lo recordaran como quien asumió en el Ministerio de Salud, cuando el gobierno anterior lo dejó devastado, vaciado, reducido a una simple secretaría”, recordó.

“No lo recordarán como el ministro que asumió cuando una pandemia azotó al mundo pero sin embargo, y casi recién asumido, logró que a ningún argentino que lo necesitara, se viera privado de un respirador y una cama hospitalaria. Eso no lo recordarán.

Como se vé no recuerdan, que el gobierno anterior dejó vencer cientos de dosis de vacuna arrumbadas en un galpón. Tampoco recuerdan, se vé, que durante el gobierno anterior asoló un brote de sarampión como hacía muchos años no se padecía en Argentina, producto de la negligencia o la falta de atención al sistema sanitario”, dijo.

“Para algunos la salud es primordial, para otros un negocio, para otros una forma de hacer política. Recordarán a Ginés como el que se puso al hombro un debate al que muchos esquivaban porque como todo, genera detractores y enemigos, y militó y luchó a favor del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, erradicando las muertes producidas por abortos clandestinos. Lo mismo hizo con la salud sexual y reproductiva ¿Saben acaso los olvidadizos quien creó el Plan Remediar?”, señaló.

“Que un error no tape la multiplicidad de acciones buenas con las que nos vimos beneficiados miles de argentinos y argentinas. Que la moral no actúe como moralina. Que los inquisidores dedos acusadores, no actúen a su conveniencia. Que si hay que juzgar con la misma vara, sabrán todos recordando, que los que hoy agitan en el nombre de la moral y las buenas costumbres, llevan las de perder”.

