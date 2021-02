“La sociedad merece saber quiénes son los vacunados en La Pampa”

Compartir esta noticia:











La diputada provincial, Agustina García, se refirió al proyecto que envió su bloque para que se difunda el listado de funcionarios y personas de riesgo vacunadas. Manifestó que le han llegado comentarios de personas que no debieron ser vacunadas: “de ahí a que sean verdad, no lo sabemos, y por eso pedimos que el Ministerio de Salud venga a clarificar esta situación”.









El viernes pasado el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Salud en se momento, Ginés González García, luego de que trascendiera que Horacio Verbitsky y otras personas recibieran la vacuna por fuera de los protocolos establecidos. Los vacunaron en el Ministerio de Salud.

Frente a esta situación, el bloque de la UCR en La Pampa, elaboró un proyecto para repudiar el Vacunatorio VIP, y además, para pedir al Gobierno Provincial que se entregue información sobre la vacunación, junto al listado de funcionarios y personas de riesgo que ya fueron inoculados.

La legisladora Agustina García detalló que el segundo proyecto fue una iniciativa del diputado Marcos Cuelle: “donde todos acompañamos desde el bloque y es para saber cómo fue el proceso vacunatorio en La Pampa”, dijo en el programa radial, Las Dos Verdades.

“Han dicho que se vacunó el personal de salud y a mayores de 80 años, pero después de lo ocurrido con el exministro de Salud, queremos tener más información, no necesariamente el nombre y apellido, sino a qué sectores pertenecen, si son funcionarios, si hay intendentes o si hay además personal del gobierno que exceda al ámbito de salud. También queremos saber cómo se han distribuidos por cada localidad”.

-¿Han accedido a información sobre el control de la vacuna y su colocación?

-No, sabemos por la prensa que han llegado muchas dosis y a que sectores han vacunado, pero desde que vimos el camión de Andreani, después no nos enteramos más. La sociedad en general merece saber quienes son los vacunados y quienes tienen acceso al beneficio. Entiendo que si se hicieron correctamente las cosas no hay objeciones al pedido de informe”.

Sobre lo sucedido a nivel nacional expresó que “Entendemos la molestia de la población por la vacunación VIP, me parece que hay muchos abuelos esperando esta vacuna y primero se vacunaron los amigos”.

-¿Tienen algún dato que diga que se cometió alguna irregularidad?

-Comentarios siempre los hay, de ahí a que sean verdad, no lo sabemos, por eso queremos que el Ministerio de Salud venga a clarificar esta situación, por eso pedimos la lista de vacunados. No tenemos objeciones que se vacune a algún intendente cuando ha sido informado, pero no a sus familiares ni a funcionarios.

– ¿Cómo diputada podés ir al Ministerio de Salud o Modernización y que te muestren los datos o sólo con proyectos?

-Yo puedo ir, pero a que me lo den es otro paso, generalmente los pedidos de informes ni siquiera son respondidos, muchas veces aprovechamos la visita de los ministros cuando van a la Cámara y les preguntamos. Yo hice tres pedidos de informe y no me lo respondieron, sino me contestan eso, dudo de que vamos a acceder de palabra la información. Ojalá puedan responder este pedido de informe y esperemos que venga el Ministro de Salud que siempre ha sido respetuoso y ha respondido a cada una de las preguntas”.

-¿El proyecto surge porque hay una decisión política nacional o porque tienen sospechas?

-No hay una decisión política de cuestionar al presidente Fernández. Hay una clara muestra de lo que se dio a conocer y el problema para ellos es que se supo, todos sabían cuál era el manejo. El proyecto lo veníamos charlando hace una semana y media en el bloque y este ha sido el disparado para presentar el pedido de informe.

