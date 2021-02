Quejas de docentes por la falta de frecuencia de recorridos para viajar a otras localidades

Compartir esta noticia:











Esta semana Plan B ha recibido varias quejas de docentes que deben viajar a escuelas de otras localidades, ya que hay poca frecuencia de recorridos. Piden que se recuperen los horarios que habían en la pandemia.

El ciclo lectivo comenzaría el 8 de marzo, donde se realizarían clases presenciales como virtuales, pero desde el 8 de febrero se continúan recuperando las clases en las dos modalidades del ciclo lectivo 2020.









Frente a esta situación, los docentes se han quejado de que necesitan ir a otra localidad a dar clases y hay mucho menos frecuencias de micros de larga distancia comparado con antes de que iniciará la pandemia.

Piden que “estén todas las condiciones dadas para comenzar las clases presenciales y eso también implica que tanto alumnos, como docentes y todo personal que trabaje en una institución educativa pueda llegar a los establecimientos”.

“Por lo tanto, todos los servicios de transporte tanto locales como interlocales tienen que estar funcionando con las frecuencias y horarios anteriores al momento de la pandemia. Es urgente y necesario que empresas como TRANSUR Transur 10 de Junio SRL posibiliten no solo la llegada de los estudiantes, también de los trabajadores a sus puestos laborales, aumentando la frecuencia de colectivos entre las localidades de la provincia”, dijo una docente.

Han señalado que muchos han debido viajar con algún otro docente que tenga un auto o alguien que vaya hacia la misma localidad, ya que sino tienen que quedarse varias horas esperando.

Entre los reclamos han comparado la frecuencia de la línea Santa Rosa – General Acha, de la empresa Transur donde actualmente hay la mitad de viajes que se hacían antes de la pandemia.

“Agreguen más frecuencia a la línea Santa Rosa – General Acha. Se necesita urgente recuperar los horarios que había previo a la pandemia. Muchos trabajamos en la zona y necesitamos de micros que salgan temprano hacía Acha y que tengamos la posibilidad de volver hacia la ciudad de Santa Rosa en el día también”.

Además, no sólo los docentes se han quejado sino también otras personas que han comentado en la página de Facebook de Transur: “sería bueno y muy necesario que pongan un servicio de ida Santa Rosa – Anguil a horas 20 y 30 porque el último servicio (18:30) a mí en particular no me sirve y tengo conocimiento que no soy el único que tiene ese problema los que salimos de trabajar a las 20:00 por lo que sería bueno reconsiderar y colocar un servicio más, sepan disculpar las molestias muchas gracias”.

